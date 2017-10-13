Футболистки «БИИК-Казыгурта» пропустили четыре гола, но вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

Игра завершилась со счетом 4:1. На 19-й минуте нигерийская нападающая Чинвенду Ихезуо вывела «БИИК-Казыгурт» вперед, но на это «Глазго Сити» ответил четырьмя голами: хет-трик оформила Эбби Грант, отличившаяся на 43-й, 53-й и 63-й минутах, а на 59-й отличилась Ноэль Мюррей.

При этом на 83-й минуте капитан «Глазго Сити» Линн Росс не реализовала пенальти, попав в штангу. Угодил мяч в перекладину ворот «БИИК-Казыгурта» и в самом начале встречи.

Первая игра между «БИИК-Казыгуртом» и «Глазго Сити» в Шымкенте завершилась крупной победой хозяев — 3:0. Таким образом, счет по сумме двух встреч равный — 4:4, но дальше благодаря гостевому голу идет казахстанский клуб.

Соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов «БИИК-Казыгурт» узнает в ходе жеребьевки, которая состоится 16 октября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне и начнется в 17:30 по времени Астаны.

Отметим, что в прошлом году БИИК-Казыгурт также дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда шымкентский клуб по сумме двух встреч уступил будущему финалисту — французскому ПСЖ (0:3, 1:4).