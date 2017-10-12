Тренер «Тоттенхэма» Почеттино: «Реал», выступающий в Примере — это не образец

Источник: Reuters

Почеттино заявил, что французский специалист справляется со своими обязанностями достойно.

«В Зидане мне нравится спокойствие и здравый смысл, он справляется с обязанностями тренера так же хорошо, как в свое время с функциями футболиста», — цитирует Почеттино Cope.

Об игре «Реала» Почеттино сказал следующее: «Команда в Лиге чемпионов играет по-другому, чем в чемпионате Испании. “Реал”, выступающий в Примере, не является образцом для подражания. А вот в Лиге чемпионов они играют по-иному, это приоритетный для них турнир».