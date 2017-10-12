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18:15 (мск), источник: Газета.Ру

Тренер «Тоттенхэма» Почеттино: «Реал», выступающий в Примере — это не образец

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино похвалил наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

Источник: Reuters

Почеттино заявил, что французский специалист справляется со своими обязанностями достойно.

«В Зидане мне нравится спокойствие и здравый смысл, он справляется с обязанностями тренера так же хорошо, как в свое время с функциями футболиста», — цитирует Почеттино Cope.

Об игре «Реала» Почеттино сказал следующее: «Команда в Лиге чемпионов играет по-другому, чем в чемпионате Испании. “Реал”, выступающий в Примере, не является образцом для подражания. А вот в Лиге чемпионов они играют по-иному, это приоритетный для них турнир».

Английскому клубу предстоит встретиться с «Реалом» на групповом этапе Лиги чемпионов. Первая игра состоится 17 октября на поле «сливочных», вторая — 1 ноября.

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