Тренер «Тоттенхэма» Почеттино: «Реал», выступающий в Примере — это не образец
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино похвалил наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана.
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино похвалил наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана.
Почеттино заявил, что французский специалист справляется со своими обязанностями достойно.
«В Зидане мне нравится спокойствие и здравый смысл, он справляется с обязанностями тренера так же хорошо, как в свое время с функциями футболиста», — цитирует Почеттино Cope.
Об игре «Реала» Почеттино сказал следующее: «Команда в Лиге чемпионов играет
Английскому клубу предстоит встретиться с «Реалом» на групповом этапе Лиги чемпионов. Первая игра состоится 17 октября на поле «сливочных», вторая — 1 ноября.