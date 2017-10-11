Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Секс сокращает жизнь
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Греция4
Гибралтар0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Эстония1
Босния и Герцеговина2
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Бельгия4
Кипр0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Португалия2
Швейцария0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Латвия4
Андорра0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Венгрия1
Фарерские острова0
Все события
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Черчесов назвал Дзагоева «виртуальным футболистом» сборной РФ
Конец победной СКА-зке. Заштатный «Сочи» остановил чемпиона
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
Регионы могут остаться без строителей
Названы самые «культурные» города России
Фоторепортажи
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
17Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы
23:35 (мск), источник: Р-Спорт

Капитан «Севильи» пропустит матч со «Спартаком»

МОСКВА, 11 окт — Р-Спорт. Капитан «Севильи» Николас Пареха из-за операции точно пропустит выездной матч футбольной Лиги чемпионов против московского «Спартака» и рискует пропустить ответную домашнюю встречу, сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Источник: AFP 2017

Встреча третьего тура группового этапа ЛЧ между «Спартаком» и «Севильей» пройдет в Москве 17 октября. Матч четвертого тура в рамках группы Е между этими командами пройдет 1 ноября в Севилье.

Отмечается, что Пареха будет вынужден перенести операцию по поводу паховой грыжи, которая пройдет 12 октября в Барселоне, и на восстановление у аргентинского защитника уйдет несколько недель. Сообщается, что болезнь была выявлена еще в феврале, а потом напомнила о себе в августе. С тех пор применялись консервативные методы лечения, но они не дали должного эффекта.

Пареха выступает за «Севилью» с 2013 года, когда перешел в испанскую команду как раз из «Спартака» — сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. За «Спартак» защитник выступал с 2010 по 2013 годы.

Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию
Овечкин вернулся сам и вывел НХЛ на пик ее могущества
Черчесов назвал Дзагоева «виртуальным футболистом» сборной РФ
Конец победной СКА-зке. Заштатный «Сочи» остановил чемпиона
РФПЛ: оставить как есть или сократить
Сборная РФ по баскетболу выбыла из первой десятки рейтинга ФИБА
Новости
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь