Капитан «Севильи» пропустит матч со «Спартаком»

Источник: AFP 2017

Встреча третьего тура группового этапа ЛЧ между «Спартаком» и «Севильей» пройдет в Москве 17 октября. Матч четвертого тура в рамках группы Е между этими командами пройдет 1 ноября в Севилье.

Отмечается, что Пареха будет вынужден перенести операцию по поводу паховой грыжи, которая пройдет 12 октября в Барселоне, и на восстановление у аргентинского защитника уйдет несколько недель. Сообщается, что болезнь была выявлена еще в феврале, а потом напомнила о себе в августе. С тех пор применялись консервативные методы лечения, но они не дали должного эффекта.