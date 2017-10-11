Капитан «Севильи» пропустит матч со «Спартаком»
МОСКВА, 11 окт —
МОСКВА, 11 окт —
Встреча третьего тура группового этапа ЛЧ между «Спартаком» и «Севильей» пройдет в Москве 17 октября. Матч четвертого тура в рамках группы Е между этими командами пройдет 1 ноября в Севилье.
Отмечается, что Пареха будет вынужден перенести операцию по поводу паховой грыжи, которая пройдет 12 октября в Барселоне, и на восстановление у аргентинского защитника уйдет несколько недель. Сообщается, что болезнь была выявлена еще в феврале, а потом напомнила о себе в августе. С тех пор применялись консервативные методы лечения, но они не дали должного эффекта.
Пареха выступает за «Севилью» с 2013 года, когда перешел в испанскую команду как раз из «Спартака» — сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. За «Спартак» защитник выступал с 2010 по 2013 годы.