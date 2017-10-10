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18:53 (мск), источник: Советский спорт

«Севилья»: Вопрос о запрете посещения стадиона не соответствует реальному положению дел

Испанская «Севилья» прокомментировала информацию о недопуске российских болельщиков на матч Лиги чемпионов со «Спартаком».

«Тематика вопросов о запрете посещения стадиона не соответствует реальному положению дел. Клуб ещё ничего не решил. В том числе, пока не установил цены на билеты. Более того, сами билеты на данный момент даже не поступили в продажу, поэтому никто купить их не может», — сообщили в клубе RT.

Ранее появилась информация, что «Севилья» не будет продавать билеты и пускать на матч ЛЧ со «Спартаком» граждан России, в рамках исполнения решения Союза европейских футбольных ассоциация (УЕФА) о закрытии гостевого сектора.

Напомним, что согласно решению УЕФА, «Спартак» за поведение болельщиков на матче Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1) был оштрафован на 60 000 евро.

Также российский клуб не сможет продавать билеты на гостевую трибуну в матче четвертого тура Лиги чемпионов с «Севильей».

Матч «Севилья» — «Спартак» пройдет 1 ноября на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 21:45 по московскому времени.

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