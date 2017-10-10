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17:40 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА открыл дело в отношении «ПСЖ» после матча Лиги чемпионов с «Баварией»

МОСКВА, 10 окт — Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении французского клуба «Пари Сен-Жермен» по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», сообщается на официальном сайте организации.

Источник: Reuters

Встреча группы В, состоявшаяся 27 сентября в Париже, закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

По итогам игры «ПСЖ» обвинен в блокировке лестниц (нарушение правил безопасности УЕФА), использовании пиротехники болельщиками, задержке начала матча (оба пункта — нарушения дисциплинарного регламента УЕФА).

Данное дело будет рассмотрено контрольно-этической и дисциплинарной инстанцией УЕФА 19 октября.

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