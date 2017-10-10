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УЕФА открыл дело в отношении «ПСЖ» после матча Лиги чемпионов с «Баварией»
МОСКВА, 10 окт —
МОСКВА, 10 окт —
Встреча группы В, состоявшаяся 27 сентября в Париже, закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
По итогам игры «ПСЖ» обвинен в блокировке лестниц (нарушение правил безопасности УЕФА), использовании пиротехники болельщиками, задержке начала матча (оба пункта — нарушения дисциплинарного регламента УЕФА).
Данное дело будет рассмотрено