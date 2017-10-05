Ирландский букмекер подшутил над антирекордом Акинфеева в Лиге чемпионов
Ирландская букмекерская компания Paddy Power сделала вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева героем специального предложения для клиентов.
Ирландская букмекерская компания Paddy Power сделала вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева героем специального предложения для клиентов.
Первым 50 игрокам, поставившим на «сухой» матч голкипера против «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, букмекер выслал чистые простыни.
Постельное белье с эксклюзивным дизайном от букмекера получат первые 50 клиентов из Великобритании или Ирландии, поставшие на сухую победу ЦСКА или на то, что Акинфеев не пропустит. Минимальная сумма ставки для получения приза — £1.
«МЮ» забил Акинфееву четыре мяча (4:1), вратарь пропустил в 41 матче турнира кряду. Букмекер отметил, что считает только матчи основного турнира.
Последний раз вратарь Акинфеев не пропускал в матче Лиги чемпионов 1 ноября 2006 года во встрече с «Арсеналом».