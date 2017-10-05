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20:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Ирландский букмекер подшутил над антирекордом Акинфеева в Лиге чемпионов

Ирландская букмекерская компания Paddy Power сделала вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева героем специального предложения для клиентов.

Источник: РИА "Новости"

Первым 50 игрокам, поставившим на «сухой» матч голкипера против «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, букмекер выслал чистые простыни.

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Постельное белье с эксклюзивным дизайном от букмекера получат первые 50 клиентов из Великобритании или Ирландии, поставшие на сухую победу ЦСКА или на то, что Акинфеев не пропустит. Минимальная сумма ставки для получения приза — £1.

«МЮ» забил Акинфееву четыре мяча (4:1), вратарь пропустил в 41 матче турнира кряду. Букмекер отметил, что считает только матчи основного турнира.

Последний раз вратарь Акинфеев не пропускал в матче Лиги чемпионов 1 ноября 2006 года во встрече с «Арсеналом».

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