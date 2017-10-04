Лёв: Слабые выступления немецких клубов в еврокубках вызывают тревогу
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил тревогу в связи со слабым выступлением немецких клубов в еврокубках текущего сезона.
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Видимо, что-то случилось...
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«Надеюсь, слабые выступления немецких клубов в Европе — всего лишь кратковременное совпадение, но это вызывает тревогу. Ещё слишком рано говорить, является ли это общей тенденцией. У “Баварии” и Дортмунда есть все шансы выйти в
Но уже
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