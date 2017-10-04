Лёв: Слабые выступления немецких клубов в еврокубках вызывают тревогу

«Надеюсь, слабые выступления немецких клубов в Европе — всего лишь кратковременное совпадение, но это вызывает тревогу. Ещё слишком рано говорить, является ли это общей тенденцией. У “Баварии” и Дортмунда есть все шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, то же самое касается и команд из Лиги Европы.



Но уже какое-то время мы с тренерским штабом думаем о том, как улучшить ситуацию в чемпионате. Неправильно возвышать Бундеслигу до небес или говорить, что только Бундеслига готовит лучшие таланты. Люди, которые так считают, изменили мнение после недавних матчей. Нам нужно признать это», — цитирует тренера Guardian.