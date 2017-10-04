Футболистки «Минска» проиграли чешской «Славии» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов

В середине первой половины матча Катержина Свиткова вывела пражанок вперед, а на исходе часа игрового времени Тамила Химич восстановила равновесие — 1:1. Ничейный счет держался 15 минут, после чего Клара Цахинова во второй раз поразила ворота Екатерины Ковальчук. Последнюю точку поставила Петра Дивишова, отличившаяся на 80-й минуте игры — 3:1 в пользу чемпионок Чехии.

Ответный поединок состоится в Праге 11 октября.