Футболистки «Минска» проиграли чешской «Славии» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки ФК «Минск» неудачно провели первый матч 1/16 финала розыгрыша Лиги чемпионов против чешской «Славии», сообщает корреспондент БЕЛТА.
В середине первой половины матча Катержина Свиткова вывела пражанок вперед, а на исходе часа игрового времени Тамила Химич восстановила равновесие — 1:1. Ничейный счет держался 15 минут, после чего Клара Цахинова во второй раз поразила ворота Екатерины Ковальчук. Последнюю точку поставила Петра Дивишова, отличившаяся на 80-й минуте игры — 3:1 в пользу чемпионок Чехии.
Ответный поединок состоится в Праге 11 октября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter