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4 октября 2017, 18:25 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Бушманов: Уханья болельщиков «Спартака» в матче с юношеской командой «Ливерпуля» не было

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Проявлений дискриминации по расовому признаку в матче второго тура группового этапа юношеской Лиги УЕФА между российским «Спартаком» и английским «Ливерпулем» не было. Об этом ТАСС рассказал старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов, присутствовавший на игре.

В среду Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование по поводу расистских выкриков болельщиков «Спартака» во время игры с юношеской командой «Ливерпуля» (2:1), которая состоялась 26 сентября в Москве.

«Да, я был на этом матче, — сказал Бушманов. — Честно говоря, я ничего не слышал. Уханья не было».

Контрольно-этический дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА рассмотрит данное дело 19 октября. В этот же день комитет даст оценку использованию болельщиками «Спартака» пиротехнических средств и появлению на фанатской трибуне красно-белых несогласованного баннера на матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1), который также состоялся в Москве 26 сентября.

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