Бушманов: Уханья болельщиков «Спартака» в матче с юношеской командой «Ливерпуля» не было

В среду Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование по поводу расистских выкриков болельщиков «Спартака» во время игры с юношеской командой «Ливерпуля» (2:1), которая состоялась 26 сентября в Москве.

«Да, я был на этом матче, — сказал Бушманов. — Честно говоря, я ничего не слышал. Уханья не было».