Бушманов: Уханья болельщиков «Спартака» в матче с юношеской командой «Ливерпуля» не было
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Проявлений дискриминации по расовому признаку в матче второго тура группового этапа юношеской Лиги УЕФА между российским «Спартаком» и английским «Ливерпулем» не было. Об этом ТАСС рассказал старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов, присутствовавший на игре.
В среду Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование по поводу расистских выкриков болельщиков «Спартака» во время игры с юношеской командой «Ливерпуля» (2:1), которая состоялась 26 сентября в Москве.
«Да, я был на этом матче, — сказал Бушманов. — Честно говоря, я ничего не слышал. Уханья не было».
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