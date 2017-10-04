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4 октября 2017, 12:40 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

УЕФА завел дело против «Спартака» из-за проявления расизма в игре Юношеской лиги

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» по поводу проявления болельщиками московской команды расизма во время домашней встречи Юношеской лиги УЕФА с «Ливерпулем».

<span class=error>УЕФА</span> открыл дисциплинарное дело в отношении Спартака по поводу проявления болельщиками московской команды расизма во время домашней встречи Юношеской лиги <span class=error>УЕФА</span> с Ливерпулем. Увеличить
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УЕФА рассмотрит это дело 19 октября, сообщает пресс-служба организации.

«Ливерпуль» после матча подал жалобу в УЕФА после того, как один из их игроков юношеского состава, как считают в клубе, дважды подвергся расовому насилию во время игры в Москве (1:2).

18-летний форвард Бобби Адеканье якобы подвергался оскорбительным жестам и песнопениям, когда выходил на замену по ходу второго тайма. Второй подобный инцидент случился, когда игрок вбрасывал мяч из-за боковой линии.

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