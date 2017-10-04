УЕФА завел дело против «Спартака» из-за проявления расизма в игре Юношеской лиги
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» по поводу проявления болельщиками московской команды расизма во время домашней встречи Юношеской лиги УЕФА с «Ливерпулем».
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УЕФА рассмотрит это дело 19 октября, сообщает
«Ливерпуль» после матча подал жалобу в УЕФА после того, как один из их игроков юношеского состава, как считают в клубе, дважды подвергся расовому насилию во время игры в Москве (1:2).
18-летний форвард Бобби Адеканье якобы подвергался оскорбительным жестам и песнопениям, когда выходил на замену по ходу второго тайма. Второй подобный инцидент случился, когда игрок вбрасывал мяч
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