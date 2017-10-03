Карасёв: Из-за шума болельщиков в Стамбуле арбитры не могли слышать друг друга

«Это было незабываемо, поскольку за последние несколько лет нам довелось поучаствовать во многих серьёзных матчах и турнирах, но этот матч стоит особняком по антуражу, атмосфере. Наверное, впервые мы не могли слышать друг друга из-за шумового сопровождения болельщиков. Такой там стоял шум, свист.



Вернер, у которого возникли проблемы из-за шумового давления, с нами не общался. И мы были удивлены, поскольку никаких физических повреждений не было. Он нормально передвигался, и вдруг в момент остановки игры резервный арбитр Гаврилин подошёл с табличкой и сказал, что меняют нападающего. Мы все были немного удивлены, но по прошествии дня-двух прочитали информацию в Интернете.



К сожалению, по ходу матча возникли проблемы с освещением. Наверное, тоже впервые это было в моей карьере, да и в карьере всей нашей бригады. Было немного необычно, что игра не возобновлялась в течение 10 минут. Половина стадиона погасла в начале второго тайма, и по прошествии 10 минут игра возобновилась, поскольку смогли ликвидировать неполадки.



Думаю, мы можем быть довольны своей работой на этом матче. К нам претензий не было ни с одной, ни с другой стороны. Мы на своём уровне выполнили то, что хотели. Проблем не возникло», — сказал Карасёв в эфире программы «Свисток».