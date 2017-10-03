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3 октября 2017, 20:58 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Карасёв: Из-за шума болельщиков в Стамбуле арбитры не могли слышать друг друга

Российский арбитр Сергей Карасёв поделился впечатлениями от обслуживания матча группового этапа Лиги чемпионов между «Бешикташем» и «РБ Лейпциг» (2:0). Игра прошла 26 сентября в Стамбуле.

Российский арбитр Сергей <span class=error>Карасёв</span> поделился впечатлениями от обслуживания матча группового этапа Лиги чемпионов между Бешикташем и РБ Лейпциг (2:0). Увеличить
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«Это было незабываемо, поскольку за последние несколько лет нам довелось поучаствовать во многих серьёзных матчах и турнирах, но этот матч стоит особняком по антуражу, атмосфере. Наверное, впервые мы не могли слышать друг друга из-за шумового сопровождения болельщиков. Такой там стоял шум, свист.

Вернер, у которого возникли проблемы из-за шумового давления, с нами не общался. И мы были удивлены, поскольку никаких физических повреждений не было. Он нормально передвигался, и вдруг в момент остановки игры резервный арбитр Гаврилин подошёл с табличкой и сказал, что меняют нападающего. Мы все были немного удивлены, но по прошествии дня-двух прочитали информацию в Интернете.

К сожалению, по ходу матча возникли проблемы с освещением. Наверное, тоже впервые это было в моей карьере, да и в карьере всей нашей бригады. Было немного необычно, что игра не возобновлялась в течение 10 минут. Половина стадиона погасла в начале второго тайма, и по прошествии 10 минут игра возобновилась, поскольку смогли ликвидировать неполадки.

Думаю, мы можем быть довольны своей работой на этом матче. К нам претензий не было ни с одной, ни с другой стороны. Мы на своём уровне выполнили то, что хотели. Проблем не возникло», — сказал Карасёв в эфире программы «Свисток».

26.09.2017 21:45 Зрители 36641 Групповой турнир: Группа G Vodafone Arena
Бешикташ 2:0 РБ Лейпциг
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Гюнеш Шенол Ральф Хазенхюттль
Голы
11′ Райан Бабел (Т. Дженк) 49
43′ Андерсон Соуза Талиска (Р. Куарежма) 94
Составы
87′ Рамирес Фабрисио Агосто 1
Пепе 5
Душко Тошич 6
17′ Джанер Эркин 88
Езякуп Огузхан (к) 15
Атиба Хатчинсон 13
Рикарду Куарежма 7
Райан Бабел 49
60′ Гари Медель 12
Неджип Уйсал 20
71′ Андерсон Соуза Талиска 94
Толгай Арслан 18
80′ Тосун Дженк 23
Альваро Негредо 9
32 Петер Гулачи
17 Дайот Упамекано
23 Марсель Хальстенберг
7 Марсель Забитцер
10 Эмиль Форсберг
13 Штефан Ильзанкер
31 Диего Демме
29 Жан-Кевин Огюстен
4 Вилли Орбан (к) 45′ 8′
44 Кевин Кампль
8 Наби Кейта 59′ 15′
17 Арминду Брума
11 Тимо Вернер 32′
16 Лукас Клостерманн
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 19
4 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
3 Угловые 6
7 Фолы 17
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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