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3 октября 2017, 19:57 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Моуринью: «Бенфика» сильнее ЦСКА и «Базеля», она самый сильный соперник «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение о том, что «Бенфика» — самый сильный оппонент английской команды в группе Лиги чемпионов. В первых двух турах турнира португальцы уступили ЦСКА (1:2) и «Базелю» (0:5).

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> выразил мнение о том что <span class=error>Бенфика</span> — самый сильный оппонент английской команды в группе Лиги чемпионов. Увеличить
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«Поражение со счётом 0:5 от «Базеля» не поменяло моё мнение о том, что «Бенфика» — наш самый сильный соперник в группе. У «Бенфики» были два сложных матчах в начале, но она всё равно сильнее ЦСКА и «Базеля», — приводит слова Моуринью SAPO Desporto.

Турнирное положение в группе А после двух туров:
1. «Манчестер Юнайтед» — 6 очков. 2. «Базель» — 3. 3. ЦСКА — 3. 4. «Бенфика» — 0.

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