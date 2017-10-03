Моуринью: «Бенфика» сильнее ЦСКА и «Базеля», она самый сильный соперник «МЮ»

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«Поражение со счётом 0:5 от «Базеля» не поменяло моё мнение о том, что «Бенфика» — наш самый сильный соперник в группе. У «Бенфики» были два сложных матчах в начале, но она всё равно сильнее ЦСКА и «Базеля», — приводит слова Моуринью SAPO Desporto.

Турнирное положение в группе А после двух туров:

1. «Манчестер Юнайтед» — 6 очков. 2. «Базель» — 3. 3. ЦСКА — 3. 4. «Бенфика» — 0.