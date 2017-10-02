Гол спартаковца Фернандо «Ливерпулю» замкнул тройку лучших мячей недели в ЛЧ
МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт.Мяч футболиста «Спартака» Фернандо Мартинса в ворота «Ливерпуля» вошел в тройку лучших голов второго тура группового этапа Лиги чемпионов по итогам голосования, прошедшего на официальном сайте УЕФА.
Встреча группы Е между «Спартаком» и «Ливерпулем» прошла в Москве 26 сентября и завершилась вничью со счетом 1:1. Фернандо открыл счет в матче, поразив ворота соперника со штрафного удара.
Как сообщается, гол Фернандо набрал в итоге 19% голосов респондентов. Лучшим голом недели с результатом 23% был признан мяч, забитый полузащитником «Реала» Гаретом Бейлом в ворота дортмундской «Боруссии» (3:1). Второе место занял гол игрока «Селтика» Скотта Синклера в ворота «Андерлехта» (3:0), набравший 22% голосов.