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2 октября 2017, 16:37 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Гол спартаковца Фернандо «Ливерпулю» замкнул тройку лучших мячей недели в ЛЧ

МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт. Мяч футболиста «Спартака» Фернандо Мартинса в ворота «Ливерпуля» вошел в тройку лучших голов второго тура группового этапа Лиги чемпионов по итогам голосования, прошедшего на официальном сайте УЕФА.

Встреча группы Е между «Спартаком» и «Ливерпулем» прошла в Москве 26 сентября и завершилась вничью со счетом 1:1. Фернандо открыл счет в матче, поразив ворота соперника со штрафного удара.

Как сообщается, гол Фернандо набрал в итоге 19% голосов респондентов. Лучшим голом недели с результатом 23% был признан мяч, забитый полузащитником «Реала» Гаретом Бейлом в ворота дортмундской «Боруссии» (3:1). Второе место занял гол игрока «Селтика» Скотта Синклера в ворота «Андерлехта» (3:0), набравший 22% голосов.

26.09.2017 21:45 Зрители 43376 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Спартак М 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрген Клопп
Голы
23′ Фернанду 11
10 Филиппе Коутинью (С. Мане) 31′
Составы
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 5
46′ Сальваторе Боккетти 16
Илья Кутепов 29
де Соуза Луиз Адриану 12
Фернанду 11
Марио Пашалич 50
68′ Артем Ребров (к) 32
Александр Селихов 57
90′ Александр Самедов 19
Педро Роша 99
84′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Лорис Кариус
66 Трент Александр-Арнольд
18 Альберто Морено
6 Деян Ловрен
32 Жоэль Матип
10 Филиппе Коутинью
14 Джордан Хендерсон (к)
9 Роберту Фирмину 75′
11 Мохамед Салах
23 Эмре Джан 73′ 7′
5 Джорджиньо Вайналдум
19 Садио Мане 70′
15 Дэниэл Старридж
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
4 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 5
12 Фолы 11
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Боковой судья Сириль Гренгор (Франция)
Боковой судья Николя Дано (Франция)
  Николя Ренвий (Франция)
  Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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