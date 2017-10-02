Гол спартаковца Фернандо «Ливерпулю» замкнул тройку лучших мячей недели в ЛЧ

Встреча группы Е между «Спартаком» и «Ливерпулем» прошла в Москве 26 сентября и завершилась вничью со счетом 1:1. Фернандо открыл счет в матче, поразив ворота соперника со штрафного удара.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="uk" dir="ltr">GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fcsm_official?ref_src=twsrc%5Etfw">@fcsm_official</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UCL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЛигаЧемпионов</a>. Группа E. 2-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#СпартакЛиверпуль</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SpartakLFC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SpartakLFC</a> 1:0 23' Фернандо <a href="https://t.co/4AphYC0DVR">pic.twitter.com/4AphYC0DVR</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/912757431935098886?ref_src=twsrc%5Etfw">September 26, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Как сообщается, гол Фернандо набрал в итоге 19% голосов респондентов. Лучшим голом недели с результатом 23% был признан мяч, забитый полузащитником «Реала» Гаретом Бейлом в ворота дортмундской «Боруссии» (3:1). Второе место занял гол игрока «Селтика» Скотта Синклера в ворота «Андерлехта» (3:0), набравший 22% голосов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">Собственно, сам гол! ?<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЛигаЧемпионов</a> <a href="https://t.co/WK0qMxbVbL">pic.twitter.com/WK0qMxbVbL</a></p>— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) <a href="https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/914814165541367808?ref_src=twsrc%5Etfw">October 2, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>