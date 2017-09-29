Игроки РФПЛ Кокорин, Фернандеш и Кришито вошли в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА

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В четверг в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома победил испанский «Реал Сосьедад» со счетом 3:1, «Локомотив» также на своем поле выиграл у чешского «Фастава» (3:0). 30-летний защитник Кришито и 26-летний нападающий Кокорин провели на поле все 90 минут, при этом россиянин отметился двумя забитыми мячами. 31-летний Фернандеш, отыгравший полный матч с «Фаставом», забил три гола, он оформил самый ранний хет-трик в истории турнира.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:



вратарь — Андрей Лунин («Заря», Украина);



защитники — Кришито, Том Петтерссон («Эстерсунд», Швеция), Артем Сухоцкий («Заря»), Мишель Нгаде-Нгаджуи («Славия», Чехия);



полузащитники — Фернандеш, Ян Копиц («Виктория», Чехия), Эмре Белезоглу («Истанбул Башакшехир», Турция), Тео Уолкотт («Арсенал», Англия);



нападающие — Кокорин и Алассан Плеа («Ницца», Франция).

Ранее Кокорин был признан лучшим игроком по итогам недели в Лиге Европы, Фернандеш занял третье место.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Два игрока <a href="https://twitter.com/zenit_spb?ref_src=twsrc%5Etfw">@zenit_spb</a>, два игрока <a href="https://twitter.com/FCZoryaOfficial?ref_src=twsrc%5Etfw">@FCZoryaOfficial</a> и, конечно, автор хет-трика из <a href="https://twitter.com/fclokomotiv?ref_src=twsrc%5Etfw">@fclokomotiv</a>! Знакомься с Командой недели <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЛигаЕвропы</a> ?? <a href="https://t.co/TwFYC0cVIq">pic.twitter.com/TwFYC0cVIq</a></p>— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) <a href="https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/913779845984858115?ref_src=twsrc%5Etfw">29 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>