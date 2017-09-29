Игроки РФПЛ Кокорин, Фернандеш и Кришито вошли в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Игроки
санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и Доменико Кришито, а также полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш вошли в символическую команду недели по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.
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В четверг в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома победил испанский «Реал Сосьедад» со счетом 3:1, «Локомотив» также на своем поле выиграл у чешского «Фастава» (3:0). 30-летний защитник Кришито и 26-летний нападающий Кокорин провели на поле все 90 минут, при этом россиянин отметился двумя забитыми мячами. 31-летний Фернандеш, отыгравший полный матч с «Фаставом», забил три гола, он оформил самый ранний
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
вратарь — Андрей Лунин («Заря», Украина);
защитники — Кришито, Том Петтерссон («Эстерсунд», Швеция), Артем Сухоцкий («Заря»), Мишель
полузащитники — Фернандеш, Ян Копиц («Виктория», Чехия), Эмре Белезоглу («Истанбул Башакшехир», Турция), Тео Уолкотт («Арсенал», Англия);
нападающие — Кокорин и Алассан Плеа («Ницца», Франция).
Ранее Кокорин был признан лучшим игроком по итогам недели в Лиге Европы, Фернандеш занял третье место.
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