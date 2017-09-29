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29 сентября 2017, 20:30 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Игроки РФПЛ Кокорин, Фернандеш и Кришито вошли в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Игроки санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и Доменико Кришито, а также полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш вошли в символическую команду недели по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Игроки Зенита Александр Кокорин и Доменико Кришито (слева направо) после забитого гола в матче Лиги Европы УЕФА между командами Зенит и Реал Сосьедад Увеличить
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В четверг в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома победил испанский «Реал Сосьедад» со счетом 3:1, «Локомотив» также на своем поле выиграл у чешского «Фастава» (3:0). 30-летний защитник Кришито и 26-летний нападающий Кокорин провели на поле все 90 минут, при этом россиянин отметился двумя забитыми мячами. 31-летний Фернандеш, отыгравший полный матч с «Фаставом», забил три гола, он оформил самый ранний хет-трик в истории турнира.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

вратарь — Андрей Лунин («Заря», Украина);

защитники — Кришито, Том Петтерссон («Эстерсунд», Швеция), Артем Сухоцкий («Заря»), Мишель Нгаде-Нгаджуи («Славия», Чехия);

полузащитники — Фернандеш, Ян Копиц («Виктория», Чехия), Эмре Белезоглу («Истанбул Башакшехир», Турция), Тео Уолкотт («Арсенал», Англия);

нападающие — Кокорин и Алассан Плеа («Ницца», Франция).

Ранее Кокорин был признан лучшим игроком по итогам недели в Лиге Европы, Фернандеш занял третье место.

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