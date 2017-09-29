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29 сентября 2017, 18:31 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

УЕФА начал разбирательство против «Кельна» и «Црвены Звезды» по итогам матча ЛЕ

МОСКВА, 29 сен — Р-Спорт. УЕФА начал дисциплинарное разбирательство в отношении немецкого «Кельна» и сербской «Црвены Звезды» по итогам матча команд в футбольной Лиге Европы, сообщается на официальном сайте организации.

<span class=error>УЕФА</span> начал дисциплинарное разбирательство в отношении немецкого Кельна и сербской <span class=error>Црвены</span> Звезды по итогам матча команд в футбольной Лиге Европы сообщается на официальном сайте организации. Увеличить
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«Црвена Звезда» в четверг в матче группового этапа Лиги Европы в гостях победила «Кельн» со счетом 1:0.

Отмечается, что разбирательство в отношении «Кельна» открыто по четырем пунктам: недостаточно хорошая организация матча, бросание болельщиками предметов с трибун, блокирование проходов и использование пиротехники. Расследование против «Црвены Звезды» начато за бросание предметов с трибун и использование пиротехники.

Данные дела будут рассмотрены 19 октября.

Ранее в СМИ сообщалось, что после матча «Кельна» с «Црвеной Звездой» произошла массовая драка между болельщиками команд.

28.09.2017 20:00 Групповой турнир: Группа H Rhein-Energie-Stadion
Кельн 0:1 Црвена Звезда
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Петер Штегер Владан Милоевич
Голы
14 Ричмонд Боаки (М. Дональд) 30′
Составы
80′ Тимо Хорн 1
Доминик Хайнц 3
Фредерик Серенсен 4
Милош Йоич 8
Салих Озджан 20
Маттиас Леманн (к) 33
Константин Рауш 34
Джон Кордоба 15
54′ 76′ Павел Ольковски 16
Кристиан Клеменс 17
45′ Хорхе Мере 22
Леонардо Биттенкурт 21
45′ Серу Гирасси 19
Юя Осако 13
82 Милан Борян
15 Срджан Бабич 45+1′
30 Филип Стойкович
77 Марко Гобелич 45+2′
4 Дамьен Ле Таллек
8 Гелор Канга 39′
20 Митчелл Дональд (к)
55 Славолюб Срнич
7 Ненад Крстичич 78′
6 Урош Рачич
14 Ричмонд Боаки 63′
45 Александр Пешич
49 Неманья Радоньич 73′
16 Неманья Милич
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 2
3 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 4
9 Фолы 12
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Бас Найхайс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Кельн
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