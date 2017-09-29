УЕФА начал разбирательство против «Кельна» и «Црвены Звезды» по итогам матча ЛЕ
МОСКВА, 29 сен —
Р-Спорт. УЕФА начал дисциплинарное разбирательство в отношении немецкого «Кельна» и сербской «Црвены Звезды» по итогам матча команд в футбольной Лиге Европы, сообщается на официальном сайте организации.
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«Црвена Звезда» в четверг в матче группового этапа Лиги Европы в гостях победила «Кельн» со счетом 1:0.
Отмечается, что разбирательство в отношении «Кельна» открыто по четырем пунктам: недостаточно хорошая организация матча, бросание болельщиками предметов с трибун, блокирование проходов и использование пиротехники. Расследование против «Црвены Звезды» начато за бросание предметов с трибун и использование пиротехники.
Данные дела будут рассмотрены 19 октября.
Ранее в СМИ сообщалось, что после матча «Кельна» с «Црвеной Звездой» произошла массовая драка между болельщиками команд.
|28.09.2017 20:00
|Групповой турнир: Группа H
|Rhein-Energie-Stadion
|Кельн
|0:1
|Црвена Звезда
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Петер Штегер
|Владан Милоевич
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|2
|3
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Бас Найхайс (Нидерланды)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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