УЕФА начал разбирательство против «Кельна» и «Црвены Звезды» по итогам матча ЛЕ

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«Црвена Звезда» в четверг в матче группового этапа Лиги Европы в гостях победила «Кельн» со счетом 1:0.

Отмечается, что разбирательство в отношении «Кельна» открыто по четырем пунктам: недостаточно хорошая организация матча, бросание болельщиками предметов с трибун, блокирование проходов и использование пиротехники. Расследование против «Црвены Звезды» начато за бросание предметов с трибун и использование пиротехники.

Данные дела будут рассмотрены 19 октября.

Ранее в СМИ сообщалось, что после матча «Кельна» с «Црвеной Звездой» произошла массовая драка между болельщиками команд.