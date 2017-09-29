Евгений Ловчев: «Зенит» и Манчини всерьез нацелились на Лигу Европы

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«Кокорин почувствовал запах крови»

Похоже, «Зенит» и Манчини всерьез нацелились на победу в Лиге Европы. Команда играет с полной выкладкой, с охоткой, а тренер выставляет основной состав. Да, соперник был не из грандов испанского футбола, но команда явно крепкая и непростая и здорово поупиралась. Все стало ясно только после третьего гола.

Что касается Кокорина, который забил два мяча, то я не будут говорить про эти пресловутые 35 голов, которые Манчини то ли в шутку, то ли всерьез поручил Кокорину забить на двоих с Дзюбой, но Кокорин почувствовал вкус забитых мячей. Это как хищник, который почуял запах крови. Саша играет легко, получая удовольствие от своей игры.

Вначале сезона не производил впечатления Ригони. Но вот он забил, но не только в этом дело, он показал, что «Зенит» купил игрока хорошего уровня. И хорошо, что фактически новая команда «Зенит» играет с такими соперниками. Матчи с таким очень крепким по европейским меркам соперником, как «Реал Сосьедад», гораздо больше способствуют становлению команды, чем игры с условным «СКА-Хабаровском». В таких играх команда учится и совершенствуется.

«Фернандеш вырос в нашем чемпионате»

Мне запомнился один момент в матче «Локомотив» — «Злин», когда Антон Миранчук отдал плохой пас Алексею, а тот ему по-братски начал пихать. Разница в менталитете у братьев есть. Алексей на правах более опытного уже может брату указывать на ошибки.

Пару слов про Эдера. Пока он не впечатляет. Обводит невпопад, два раза не использовал прострелы вдоль ворот, и при этом все смотрел на судью. Ари здесь точно забил бы.

При счете 3:0 Кверквелия едва себе гол не привез. Я к тому, что команда уже сложилась, но, то один что-то не то делает, то другой ошибается. И поэтому Семин заводится даже при счете 3:0.

Но отдельно хочу сказать про Фернандеша. Вот, кто действительно вырос в нашем чемпионате. Даже не потому, что он забил три гола, хотя их у него не отнять. В первый год ведь тоже к нему были претензии, были разговоры — зачем его привезли? А сейчас он один из лидеров «Локомотива». И это особенно важно в отсутствие Чорлуки и Ари. От Фернандеша исходит уверенность. Для легионера очень важно, чтобы в него верил тренер. Тогда он выйдет на свой уровень, из-за которого его и приглашали. Семин Фернандешу полностью доверяет, и тот с лихвой это доверие оправдывает.

Две победы наших команд прибавили очков в общую копилку России, и плюс эти победы придают игрокам уверенности. Даже трудовая ничья с «Ливерпулем», уверен, придаст уверенности и поднимет настроение «Спартаку» на ближайший матч с «Уралом».