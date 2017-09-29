Кокорин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, Фернандеш — в тройке
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин набрал 38% голосов и занял первое место в голосовании на звание лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги Европы.
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Кокорин стал автором дубля в ворота «Реала Сосьедад» и помог команде из
Второе место занял полузащитник «Стяуа» Константин Будеску (24%), опередивший хавбека «Локомотива» Мануэла Фернандеша (14%), который оказался на третьем месте. Фернандеш своим
Среди претендентов на звание лучшего игрока также были Марко Ливайя из АЕК (10%), Андре Силва из «Милана» (5%), Эмре Белезоглу из «Истанбул Башакшехир» (5%), Тео Уолкотт из «Арсенала» (2%) и Жуниор Мораес из киевского «Динамо» (2%).
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