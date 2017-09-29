Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду победил в голосовании за лучшего игрока недели по итогам матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает
пресс-служба УЕФА.
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Португальский футболист, который получил 35% голосов, помог мадридцам одержать гостевую победу над дортмундской «Боруссией» (3:1), отметившись двумя голами.
По итогам голосования Роналду опередил форварда «ПСЖ» Неймара (27%), нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна (16%), форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку (13%), полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесту (4%), нападающего «Порту» Венсана Абубакара (3%), форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина (1%) и полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне (1%).
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