СМИ: Около 70 человек задержаны после драки между фанатами «Кельна» и «Црвены Звезды»

Встреча второго тура группы H Лиги Европы между «Кельном» и «Црвеной Звездой» состоялась в Германии и завершилась со счетом 1:0 в пользу сербской команды. По информации портала, во время игры на стадионе присутствовало около 2,5 тысяч болельщиков «Црвены Звезды», сразу после окончания матча обстановка была спокойной.

После полуночи завязалась массовая драка между фанатами обеих команд, в которой принимали участие 30 человек. После того как в дело вмешалась полиция, в драку вступила новая группа фанатов. В течение ночи были задержаны около 70 человек. В результате беспорядков один полицейский получил ранения головы и рук, еще трое сотрудников полиции отделались легкими травмами.

Также на одной из железных дорог фанаты «Кельна» атаковали полицейских при помощи пиротехники, шесть человек были задержаны.