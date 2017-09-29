«Зенит» Манчини растёт. 5 выводов о лидере РФПЛ после игры с басками

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Победа «Зенита» над «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы получилась показательной. Роберто Манчини детально разобрал соперника, нейтрализовал сильные стороны басков и успешно надавил на слабые. По результатам этой игры выделяем главное.

Как Манчини подходит к выбору состава

Первое, на что многие обратили внимание в игре «Зенита» с «Реалом Сосьедад», — присутствие в стартовом составе сине-бело-голубых пяти аргентинцев. Конечно, Манчини звал Эмануэля Мамману, Матиаса Краневиттера, Леандро Паредеса, Эмилиано Ригони и Себастьяна Дриусси не для усиления скамейки запасных, но так получилось, что до вчерашнего дня они не попадали в зенитовскую основу все вместе.

«Мы давно хотели и ждали этого момента», — признался в интервью Ригони. Ставка на группу аргентинцев именно в матче с «Реалом Сосьедад» доказывает, что Манчини учитывает максимальное количество факторов, способных повлиять на результат. Против техничной испаноязычной команды вышли игроки, для которых стиль и язык соперника понятны. Если так можно выразиться, это скорее был футбол в чистом виде, нежели игра высочайшей интенсивности и единоборств с бешеными глазами. Паредес потряс не только несколькими фирменными «радиоуправляемыми» длинными пасами, а вообще процентом точности передач — 97%!

Ригони забил классный гол. Пока Эмилиано выглядит лучше, чем ожидалось при просмотре его матчей в аргентинской Примере. Возможно, потому что Манчини стремится играть на его сильнейших качествах — скорости и ударе, не наделяя Ригони лишними функциями разыгрывающего, как происходило в «Индепендьенте». Да и партнёры в Петербурге всё-таки посильнее. Краневиттер и Маммана (за исключение эпизода с голом басков) были надёжны. Дриусси очень талантлив, но вчера опять упустил пару верных моментов. В чемпионате Аргентины он забил 17 голов, нанося в среднем 3,0 удара за 90 минуты игры при 46% точности. В более закрытой, сложной для нападающего РФПЛ у Себастьяна в среднем 2,7 удара при 33% точности. Дриусси нужно работать над концовкой, чтобы привлечь удачу.

Тактически гибкий «Зенит»

Заметим, что «Зенит» при Манчини впервые сыграл с восемью легионерами в основе. В предыдущих матчах сине-бело-голубых итальянский тренер не нарушал баланса между российскими футболистами и иностранцами. Состав на первый большой матч в Европе — это ещё и показатель отношения 52-летнего специалиста к лимиту в РФПЛ.

Впрочем, на сегодняшний день есть вещи и поважнее количества легионеров на поле. Например, тактическая подкованность «Зенита» Манчини. Мы уже привыкли, что сине-бело-голубые в нынешнем сезоне спокойно перестраиваются с 4−4−2 на 4−3−3, но не менее интересно наблюдать и за функциями отдельных игроков в зенитовских схемах. С «Краснодаром» ключевой фигурой был опорный полузащитник Краневиттер, выкуривший соперника из центра поля: аргентинец собрал богатый улов — два отбора и восемь перехватов мяча. С «Реалом Сосьедад» сложная роль досталась Далеру Кузяеву, которого передвинули налево ради того, чтобы связать ноги сверхактивному в атаке правому защитнику басков Арсальюсу Одриосоле. Кузяев блестяще справился с задачей, здорово помог и в прессинге. Кажется, благодаря именно его резкому включению в прессинг родился быстрый первый гол в ворота Рульи. Кузяев очень полезен везде, куда его ни поставь.

Не основа, а обойма

Тренеры часто говорят, что у них, дескать, нет основного состава из 11 человек, а есть — основная обойма. При этом выпускают почти всегда одних и тех же людей. У Манчини, как мы видим, не так. В некоторых играх в запасе оставались даже самые дорогие летние новички сине-бело-голубых Паредес и Дриусси. С «Реалом Сосьедад» не сыграл, к примеру, Александр Ерохин, которого, судя по всему, Роберто ценит высоко.

На послематчевой пресс-конференции позабавили слова главного тренера басков Эусебио Сакристана. «У “Зенита” опытные игроки, которые наказали нас за ошибки. Проблема была в том, что у хозяев сыгранная команда», — заявил экс-полузащитник «Барселоны».

На самом деле «Зениту» в его нынешнем виде всего три месяца от роду, а те же аргентинцы, ещё довольно молодые футболисты, куплены на вырост. Активную ротацию Манчини, может, использует как раз по той причине, что у молодой команды пока ещё отсутствует сформировавшийся костяк, нет лидеров, за исключением по-настоящему опытных защитников Доменико Кришито и Бранислава Ивановича. Они-то играют всегда.

Новый «старый» Иванович

Капитан Кришито уже наиграл при Манчини на новый контракт. Вот уж кто действительно вожак в «Зените»! С «Реалом Сосьедад» итальянский защитник собрал потрясающую статистику — 8 отборов, 7 перехватов и 7 выносов мяча. Только в эпизоде с единоборством против Виллиана Жозе, когда он проиграл воздух и позволил оппоненту опасно пробить, Кришито дал маху.

Впрочем, от Кришито знаешь, чего ждать, а вот Иванович, списанный некоторыми специалистами на свалку подержанных звёзд, приятно удивляет при итальянском тренере. Сравните игру серба в роли правого защитника в матчах с «Краснодаром» и «Реалом Сосьедад» с его дебютной игрой в «Зените» на этой же позиции. «Андерлехт» как будто доказал, что Браниславу уже недостаёт скорости и выносливости, чтобы утюжить бровку, но у Манчини играет тот самый Иванович, которого болельщики помнят по «Челси». Его классические британские кроссы подарили «Зениту» два гола в воротах «быков» и басков. Вчера серб сделал четыре ключевые передачи. Оказывается, у Манчини способны прогрессировать не только Кокорин, Кузяев и другие игроки, а даже футбольный «старик» Иванович.

Игорь Смольников присел на скамейку. Однако не нужно унывать. Защитник сборной России не будет страдать от нехватки практики — принцип ротации ещё вернёт Ивановича в центр обороны.

Лунёв — первый номер

Станислав Черчесов вроде бы однозначно ответил на вопрос об основном голкипере на домашнем чемпионате мира 2018 года. «Акинфеев — номер один», — сказал, как отрезал, главный тренер сборной России.

Тем не менее Черчесов должен дать шансАндрею Лунёву. Он сам бывший вратарь и, конечно же, понимает, насколько надёжен, стабилен зенитовец с первых дней своего появления в Премьер-Лиге. Вот и в матче с «Реалом Сосьедад», забивающем в среднем три гола в Примере и наносящим не менее десятка ударов по воротам, Лунёв выдержал тест. Каких-то чудес воспитанник столичного футбола не совершал, но делал то, что и требовалось. В пропущенном мяче нет ни капли вины Андрея, зато при скользком счёте 2:1 он парировал сложный удар Каналеса, после чего петербуржцы забили третий гол.

Статистика Лунёва и Акинфеева в РФПЛ — в пользу зенитовца. В прошлом сезоне он пропустил 12 мячей после 82 ударов в створ ворот (6,83 удара в среднем на гол), а Акинфеев — 15 мячей после 83 ударов (5,53). В нынешнем сезоне у Лунёва эта цифра ещё слиднее — 3 мяча, в том числе один с пенальти, после 27 ударов в створ. Акинфеев держится на прежнем уровне: 30 ударов в створ — 6 пропущенных мячей.