«Зенит» Манчини растёт. 5 выводов о лидере РФПЛ после игры с басками
У Роберто Манчини прогрессирует даже «старик» Иванович, а Андрея Лунёва пора попробовать в роли первого номера сборной России.
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Победа «Зенита» над «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы получилась показательной. Роберто Манчини детально разобрал соперника, нейтрализовал сильные стороны басков и успешно надавил на слабые. По результатам этой игры выделяем главное.
Как Манчини подходит к выбору состава
Первое, на что многие обратили внимание в игре «Зенита» с «Реалом Сосьедад», — присутствие в стартовом составе
«Мы давно хотели и ждали этого момента», — признался в интервью Ригони. Ставка на группу аргентинцев именно в матче с «Реалом Сосьедад» доказывает, что Манчини учитывает максимальное количество факторов, способных повлиять на результат. Против техничной испаноязычной команды вышли игроки, для которых стиль и язык соперника понятны. Если так можно выразиться, это скорее был футбол в чистом виде, нежели игра высочайшей интенсивности и единоборств с бешеными глазами. Паредес потряс не только несколькими фирменными «радиоуправляемыми» длинными пасами, а вообще процентом точности передач — 97%!
Ригони забил классный гол. Пока Эмилиано выглядит лучше, чем ожидалось при просмотре его матчей в аргентинской Примере. Возможно, потому что Манчини стремится играть на его сильнейших качествах — скорости и ударе, не наделяя Ригони лишними функциями разыгрывающего, как происходило в «Индепендьенте». Да и партнёры в Петербурге
Тактически гибкий «Зенит»
Заметим, что «Зенит» при Манчини впервые сыграл с восемью легионерами в основе. В предыдущих матчах
Впрочем, на сегодняшний день есть вещи и поважнее количества легионеров на поле. Например, тактическая подкованность «Зенита» Манчини. Мы уже привыкли, что
Не основа, а обойма
Тренеры часто говорят, что у них, дескать, нет основного состава из 11 человек, а есть — основная обойма. При этом выпускают почти всегда одних и тех же людей. У Манчини, как мы видим, не так. В некоторых играх в запасе оставались даже самые дорогие летние новички
На послематчевой
На самом деле «Зениту» в его нынешнем виде всего три месяца от роду, а те же аргентинцы, ещё довольно молодые футболисты, куплены на вырост. Активную ротацию Манчини, может, использует как раз по той причине, что у молодой команды пока ещё отсутствует сформировавшийся костяк, нет лидеров, за исключением
Новый «старый» Иванович
Капитан Кришито уже наиграл при Манчини на новый контракт. Вот уж кто действительно вожак в «Зените»! С «Реалом Сосьедад» итальянский защитник собрал потрясающую статистику — 8 отборов, 7 перехватов и 7 выносов мяча. Только в эпизоде с единоборством против Виллиана Жозе, когда он проиграл воздух и позволил оппоненту опасно пробить, Кришито дал маху.
Впрочем, от Кришито знаешь, чего ждать, а вот Иванович, списанный некоторыми специалистами на свалку подержанных звёзд, приятно удивляет при итальянском тренере. Сравните игру серба в роли правого защитника в матчах с «Краснодаром» и «Реалом Сосьедад» с его дебютной игрой в «Зените» на этой же позиции. «Андерлехт» как будто доказал, что Браниславу уже недостаёт скорости и выносливости, чтобы утюжить бровку, но у Манчини играет тот самый Иванович, которого болельщики помнят по «Челси». Его классические британские кроссы подарили «Зениту» два гола в воротах «быков» и басков. Вчера серб сделал четыре ключевые передачи. Оказывается, у Манчини способны прогрессировать не только Кокорин, Кузяев и другие игроки, а даже футбольный «старик» Иванович.
Игорь Смольников присел на скамейку. Однако не нужно унывать. Защитник сборной России не будет страдать от нехватки практики — принцип ротации ещё вернёт Ивановича в центр обороны.
Лунёв — первый номер
Станислав Черчесов вроде бы однозначно ответил на вопрос об основном голкипере на домашнем чемпионате мира 2018 года. «Акинфеев — номер один», — сказал, как отрезал, главный тренер сборной России.
Тем не менее Черчесов должен дать шансАндрею Лунёву. Он сам бывший вратарь и, конечно же, понимает, насколько надёжен, стабилен зенитовец с первых дней своего появления в
Статистика Лунёва и Акинфеева в РФПЛ — в пользу зенитовца. В прошлом сезоне он пропустил 12 мячей после 82 ударов в створ ворот (6,83 удара в среднем на гол), а Акинфеев — 15 мячей после 83 ударов (5,53). В нынешнем сезоне у Лунёва эта цифра ещё слиднее — 3 мяча, в том числе один с пенальти, после 27 ударов в створ. Акинфеев держится на прежнем уровне: 30 ударов в створ — 6 пропущенных мячей.
Безусловно, минус Лунёва — отсутствие международного опыта. У первого номера ЦСКА он богатый. Это важный фактор, но, тем не менее,
|28.09.2017 20:00
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|Групповой турнир: Группа L
|Санкт-Петербург
|Зенит
|3:1
|Реал Сосьедад
|Первый тайм: 2:1
|Роберто Манчини
|Эусебио Сакристан
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)
|Боковой судья
|Стивен Чайлд (Англия)
|Боковой судья
|Гарри Леннард (Англия)
|Стюарт Аттуэлл (Англия)
|Кевин Френд (Англия)
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