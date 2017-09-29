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29 сентября 2017, 11:59 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Лукаку казнил русских. Обзор британских СМИ после матча «МЮ» — ЦСКА

Никаких громких и прославляющих внушительную победу статей заметить не удалось. Сухая констатация факта тотального превосходства «красных дьяволов» над московскими армейцами.

Английскую прессу абсолютно не удивил разгром который учинил Манчестер Юнайтед над ЦСКА в Лиге Чемпионов вчера вечером. Увеличить
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© Советский спорт

Заголовки газет имели примерно одну стилистику: «разгромили», «уничтожили», «разнесли», «не оставили камня на камне». Фиаско ЦСКА, похоже, никого и не удивил.

В издании The Telegraph вышла статья с довольно провокационным заголовком «Лукаку казнил русских» (Lukaku puts Russians to the sword). В этом же материале журналист Люк Эдвардс не поленился немного подшутить и над грядущим чемпионатом мира в России. «Русские оказались самыми гостеприимными хозяевами. Может быть это была такая хитрая уловка перед чемпионатом мира — дипломатия улыбок, доведенная до абсурда. На самом же деле у команды просто не хватало класса». Все тот же Люк Эдвардс вспоминает и привычный образ символа России — медведя: «Юнайтед» этого медведя сумел не только приручить, но и заставил танцевать.

Интернет портал ESPN обращает особое внимание на возраст линии обороны московских армейцев: «ЦСКА выпустил на поле трех центральных защитников, суммарный возраст которых составляет 101 год, и Виктора Васина 28-летнего желторотого мальца, единственного, кто не полностью провалил игру».

Но не один лишь ESPN посмеялся над возрастной защитой ЦСКА. Шамун Хафез, один из авторов BBC Sport, красноречиво описывает события, происходившие на поле с игроками обороны армейцев: «Игнашевич выглядел в точности на все свои 38 лет, когда ему не хватило сил подняться с газона и перехватить подачу в штрафную площадь, и дал шанс Лукаку чувствовать себя как дома. Березуцкий, хотя и моложе партнера на пять лет, не справился с навесом Блинда».

Издание Independent все же обошлось без особых насмешек над защитниками ЦСКА, ограничившись фразой «Игнашевич и Березуцкий выглядели сильно «просроченными».

Печатное издание The Mirror вышло с кулинарным заголовком — «кремовые крекеры». Видимо, имеется в виду та легкость, с которой «Манчестер Юнайтед» «раскусил крем» внутри «крекера» ЦСКА. В электронной версии газетыThe Mirror дает неутешительную оценку игре защитников армейского клуба: «Это был девятый гол Лукаку в составе “Юнайтед” и седьмой подряд за клуб и национальную сборную, до того момента как он не добавил в свой актив еще один еще до истечения первого получаса, щедро подаренный низкопробной защитой ЦСКА». В абзаце употребляется прилагательно «shoddy» для увеличения эмоциональной нагрузки фразы.

Все тот же электронный The Mirror благодарит ЦСКА за успешное снятие проклятья серой формы с «Манчестера»: «Последний раз, когда “Юнайтед” надевал серые футболки, команда проигрывала “Саутгемптону” 0:3. В перерыве Алекс Фергюсон заставил футболистов переодеться в сине-белую форму. По мнению тренера, игроки не могли различить друг друга на поле. “Юнайтед” тогда все равно проиграли 1:3. Перед поездкой в Москву были сомнения насчет серой экипировки, но они были развеяны уже к перерыву».

Печатный спортивный блок издания The Guardian буквально кричит заголовком: «Избиение в Москве». На самом сайте издания журналист Джейми Джексон вел прямой репортаж с места событий, в котором многократно, но не всерьез, жалел Игоря Акинфеева, не забыв упомянуть об антирекорде голкипера: «Кстати, этот гол Лукаку означает, что Игорь Акинфеев уже 41 матч подряд в Лиге Чемпионов не может сохранить собственные ворота. Бедный Игорь!», «Это жалкое зрелище. Выражение лица Игоря Акинфеева сейчас подобно грому. Спокойной ночи, спасибо за участие».

27.09.2017 21:45 Зрители 29073 Групповой турнир: Группа A Арена ЦСКА
ЦСКА 1:4 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Жозе Моуринью
Голы
90′ Константин Кучаев (А. Головин) 89
9 Ромелу Лукаку (А. Марсьяль) 4′
11 Антони Марсьяль 19′
9 Ромелу Лукаку (А. Марсьяль) 27′
22 Генрих Мхитарян 57′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
42′ Александр Головин 17
54′ Понтус Вернблум 3
72′ Алан Дзагоев 10
Георгий Миланов 8
59′ 84′ Виктор Винисиус Витинью 11
Константин Кучаев 89
67′ Федор Чалов 63
Тимур Жамалетдинов 75
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
3 Эрик Байи
12 Крис Смоллинг
17 Дэйли Блинд
21 Андер Агуэра Эррера
31 Неманья Матич
9 Ромелу Лукаку
18 Эшли Янг (к) 67′
36 Маттео Дармиан
22 Генрих Мхитарян 60′
14 Джесси Лингард
11 Антони Марсьяль 72′
19 Маркус Рэшфорд
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 8
15 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 10
3 Угловые 7
10 Фолы 5
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Юнас Эрикссон (Швеция)
Боковой судья Матиас Класениус (Швеция)
Боковой судья Даниэль Вернмарк (Швеция)
  Стефан Юханнессон (Швеция)
  Гленн Нюберг (Швеция)
Обозначения
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Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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