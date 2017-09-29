Коэффициенты УЕФА. Россия круче Испании и Германии

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Россия

Прошедшая неделя для российских клубов в еврокубках завершилась на твердую четвёрку с плюсом. «Локомотив» и «Зенит» добились рабочих побед в Лиге Европы, а «Спартак» выстоял в матче с «Ливерпулем». Не смог набрать очков только ЦСКА, пострадавший от «Манчестер Юнайтед» во главе с Ромелу Лукаку. В итоге российская копилка в таблице пополнилась ровно на один балл.

Да, этот результат хуже, чем в первом туре, когда наша четвёрка привезла с гостевых игр сразу 1,2 очка. Однако общий уровень соперников в этот раз был заметно выше, и набранный балл можно, безусловно, считать локальным успехом.

Добавляет оптимизма и общий результат российских команд. 5,600 балла — это уже больше, чем половина нашего среднего показателя за цикл.

Более того, в этом сезоне наши клубы пока имеют четвёртый показатель. Лидирует Испания, на третьем месте Англия. Вторую строчку неожиданно занимает любящий огорчать российских болельщиков Кипр.

Клуб Турнир Соперник Счёт Очки Коэф «Спартак» ЛЧ «Ливерпуль» (Англия) 1:1 д 1 0.200 ЦСКА ЛЧ «МЮ» (Англия) 1:4 д 0 0.000 «Локомотив» ЛЕ «Фастав» (Чехия) 3:0 д 2 0.400 «Зенит» ЛЕ «Реал Сосьедад» (Испания) 3:1 д 2 0.400

Итого: очки — 5, коэффициент — 1,000

Клуб Турнир Соперник Счёт Очки Коэф «Монако» ЛЧ «Порту» (Португалия) 0:3 д 0 0.000 «ПСЖ» ЛЧ «Бавария» (Германия) 3:0 д 2 0.333 «Лион» ЛЕ «Аталанта» (Италия) 1:1 д 1 0.167 «Ницца» ЛЕ «Витесс» (Нидерланды) 3:0 д 2 0.333 «Марсель» ЛЕ «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) 0:1 г 0 0.000

Франция

Переход Неймара в «ПСЖ», повлекший за собой ряд футбольных и не очень событий, медленно стягивает значительную часть медийного поля в сторону Лиги 1. Франция, которую не так давно «выдворили» из ведущей пятёрки европейских чемпионов, кажется, возвращается на упущенную позицию.

Однако цифры её не отпускают. К идущей шестой России представители Лиги 1 гораздо ближе, чем к расположившейся на четвёртой строчке Германии. Судите сами: до нижней позиции французам 2,866 очка, до верхней — 14,750.

Вот и в этом туре, несмотря на разгромную победу «ПСЖ» над «Баварией» со счётом 3:0, клубы пятого по силе чемпионата Европы принесли в копилку страны очков меньше, чем российские — 0,833.

Оставив за скобками звёздных парижан, получаем гораздо более скромную картину: «Монако» проиграл «Порту» (0:3), «Ницца» с тем же счётом обыграла «Витесс» (3:0), «Марсель» уступил «Ред Булл Зальцбург» (0:1), а «Лион» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1).

Что касается различия в таблице между пятой и шестой строчками, то она не так ощутима, как, например, у шестой и седьмой позиций. Разница лишь в том, что бронзовый призёр чемпионата Франции начнёт следующий сезон Лиги чемпионов с раунда плей-офф, а обладатель аналогичных наград РФПЛ — с третьего квалификационного.

Но всё-таки говорить о борьбе с Францией пока рано. Три очка за остаток сезона будет отыграть невероятно сложно, да и сгорит у нас в следующем году на два очка больше. На данном этапе важнее обезопасить себя от Португалии.

Клуб Турнир Соперник Счёт Очки Коэф «Монако» ЛЧ «Порту» (Португалия) 0:3 д 0 0.000 «ПСЖ» ЛЧ «Бавария» (Германия) 3:0 д 2 0.333 «Лион» ЛЕ «Аталанта» (Италия) 1:1 д 1 0.167 «Ницца» ЛЕ «Витесс» (Нидерланды) 3:0 д 2 0.333 «Марсель» ЛЕ «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) 0:1 г 0 0.000

Итого: очки — 5, коэффициент — 0,833

Португалия

И российским клубам это с лёгкостью удаётся. После второго тура еврокубов отрыв нашей ассоциации от ближайших преследователей впервые за долгое время составил больше четырёх очков.

На этой неделе португальские клубы выступили средне: «Порту» уверенно обыграл «Монако» (3:0), «Бенфика» проиграла «Базелю» (0:5), «Спортинг» уступил «Барселоне» (0:1), «Витория Гимарайнш» проиграл «Коньяспору» (1:2), а «Брага» вырвала победу у «Истанбул Башакшехир» (2:1). Они принесли своей ассоциации 0,666 балла.

Заметно улучшить положение страны с Пиренейского полуострова мог синхронный выход «Спортинга», «Бенфики» и «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов, что принесло бы солидное количество бонусных баллов, однако неплохие шансы на продолжение борьбы в главном клубном турнире Старого Света имеют только «драконы». «Бенфика» подходит к спаренным матчам с «Манчестер Юнайтед» с двумя поражениями от прямых конкурентов — «Базеля» и ЦСКА, а «Спортинг» устремил взор на Лигу Европу уже после жеребьёвки, оказавшись в одном квартете с «Барселоной» и «Ювентусом».

Всё идёт к тому, что тройное представительство Португалии в групповом этапе Лиги чемпионов не повторится как минимум в ближайшие два года. Но нам хочется верить, что это продлится гораздо дольше.

Клуб Турнир Соперник Счёт Очки Коэф «Спортинг» ЛЧ «Барселона» (Испания) 0:1 д 0 0.000 «Бенфика» ЛЧ «Базель» (Швейцария) 0:5 г 0 0.000 «Порту» ЛЧ «Монако» (Франция) 3:0 г 2 0.333 «Брага» ЛЕ «Истамбул Башакшехир» (Турция) 2:1 д 2 0.333 «Гимарайнш» ЛЕ «Коньяспор» (Турция) 1:2 г 0 0.000

Итого: очки — 4, коэффициент — 0,666

Суммарная таблица коэффициентов УЕФА за последние пять сезонов