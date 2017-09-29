Коэффициенты УЕФА. Россия круче Испании и Германии
Российские клубы на неделе оказались лучше Португалии и Франции. А по общему количеству очков в сезоне мы вообще четвёртые.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Россия
Прошедшая неделя для российских клубов в еврокубках завершилась на твердую четвёрку с плюсом. «Локомотив» и «Зенит» добились рабочих побед в Лиге Европы, а «Спартак» выстоял в матче с «Ливерпулем». Не смог набрать очков только ЦСКА, пострадавший от «Манчестер Юнайтед» во главе с Ромелу Лукаку. В итоге российская копилка в таблице пополнилась ровно на один балл.
Да, этот результат хуже, чем в первом туре, когда наша четвёрка привезла с гостевых игр сразу 1,2 очка. Однако общий уровень соперников в этот раз был заметно выше, и набранный балл можно, безусловно, считать локальным успехом.
Добавляет оптимизма и общий результат российских команд. 5,600 балла — это уже больше, чем половина нашего среднего показателя за цикл.
Более того, в этом сезоне наши клубы пока имеют четвёртый показатель. Лидирует Испания, на третьем месте Англия. Вторую строчку неожиданно занимает любящий огорчать российских болельщиков Кипр.
|Клуб
|Турнир
|Соперник
|Счёт
|Очки
|Коэф
|«Спартак»
|ЛЧ
|«Ливерпуль» (Англия)
|1:1 д
|1
|0.200
|ЦСКА
|ЛЧ
|«МЮ» (Англия)
|1:4 д
|0
|0.000
|«Локомотив»
|ЛЕ
|«Фастав» (Чехия)
|3:0 д
|2
|0.400
|«Зенит»
|ЛЕ
|«Реал Сосьедад» (Испания)
|3:1 д
|2
|0.400
Итого: очки — 5, коэффициент — 1,000
|Клуб
|Турнир
|Соперник
|Счёт
|Очки
|Коэф
|«Монако»
|ЛЧ
|«Порту» (Португалия)
|0:3 д
|0
|0.000
|«ПСЖ»
|ЛЧ
|«Бавария» (Германия)
|3:0 д
|2
|0.333
|«Лион»
|ЛЕ
|«Аталанта» (Италия)
|1:1 д
|1
|0.167
|«Ницца»
|ЛЕ
|«Витесс» (Нидерланды)
|3:0 д
|2
|0.333
|«Марсель»
|ЛЕ
|«Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
|0:1 г
|0
|0.000
Франция
Переход Неймара в «ПСЖ», повлекший за собой ряд футбольных и не очень событий, медленно стягивает значительную часть медийного поля в сторону Лиги 1. Франция, которую не так давно «выдворили» из ведущей пятёрки европейских чемпионов, кажется, возвращается на упущенную позицию.
Однако цифры её не отпускают. К идущей шестой России представители Лиги 1 гораздо ближе, чем к расположившейся на четвёртой строчке Германии. Судите сами: до нижней позиции французам 2,866 очка, до верхней — 14,750.
Вот и в этом туре, несмотря на разгромную победу «ПСЖ» над «Баварией» со счётом 3:0, клубы пятого по силе чемпионата Европы принесли в копилку страны очков меньше, чем российские — 0,833.
Оставив за скобками звёздных парижан, получаем гораздо более скромную картину: «Монако» проиграл «Порту» (0:3), «Ницца» с тем же счётом обыграла «Витесс» (3:0), «Марсель» уступил «Ред Булл Зальцбург» (0:1), а «Лион» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1).
Что касается различия в таблице между пятой и шестой строчками, то она не так ощутима, как, например, у шестой и седьмой позиций. Разница лишь в том, что бронзовый призёр чемпионата Франции начнёт следующий сезон Лиги чемпионов с раунда
Но
|Клуб
|Турнир
|Соперник
|Счёт
|Очки
|Коэф
|«Монако»
|ЛЧ
|«Порту» (Португалия)
|0:3 д
|0
|0.000
|«ПСЖ»
|ЛЧ
|«Бавария» (Германия)
|3:0 д
|2
|0.333
|«Лион»
|ЛЕ
|«Аталанта» (Италия)
|1:1 д
|1
|0.167
|«Ницца»
|ЛЕ
|«Витесс» (Нидерланды)
|3:0 д
|2
|0.333
|«Марсель»
|ЛЕ
|«Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
|0:1 г
|0
|0.000
Итого: очки — 5, коэффициент — 0,833
Португалия
И российским клубам это с лёгкостью удаётся. После второго тура еврокубов отрыв нашей ассоциации от ближайших преследователей впервые за долгое время составил больше четырёх очков.
На этой неделе португальские клубы выступили средне: «Порту» уверенно обыграл «Монако» (3:0), «Бенфика» проиграла «Базелю» (0:5), «Спортинг» уступил «Барселоне» (0:1), «Витория Гимарайнш» проиграл «Коньяспору» (1:2), а «Брага» вырвала победу у «Истанбул Башакшехир» (2:1). Они принесли своей ассоциации 0,666 балла.
Заметно улучшить положение страны с Пиренейского полуострова мог синхронный выход «Спортинга», «Бенфики» и «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов, что принесло бы солидное количество бонусных баллов, однако неплохие шансы на продолжение борьбы в главном клубном турнире Старого Света имеют только «драконы». «Бенфика» подходит к спаренным матчам с «Манчестер Юнайтед» с двумя поражениями от прямых конкурентов — «Базеля» и ЦСКА, а «Спортинг» устремил взор на Лигу Европу уже после жеребьёвки, оказавшись в одном квартете с «Барселоной» и «Ювентусом».
Всё идёт к тому, что тройное представительство Португалии в групповом этапе Лиги чемпионов не повторится как минимум в ближайшие два года. Но нам хочется верить, что это продлится гораздо дольше.
|Клуб
|Турнир
|Соперник
|Счёт
|Очки
|Коэф
|«Спортинг»
|ЛЧ
|«Барселона» (Испания)
|0:1 д
|0
|0.000
|«Бенфика»
|ЛЧ
|«Базель» (Швейцария)
|0:5 г
|0
|0.000
|«Порту»
|ЛЧ
|«Монако» (Франция)
|3:0 г
|2
|0.333
|«Брага»
|ЛЕ
|«Истамбул Башакшехир» (Турция)
|2:1 д
|2
|0.333
|«Гимарайнш»
|ЛЕ
|«Коньяспор» (Турция)
|1:2 г
|0
|0.000
Итого: очки — 4, коэффициент — 0,666
Суммарная таблица коэффициентов УЕФА за последние пять сезонов
|Страна
|13/14
|14/15
|15/16
|16/17
|17/18
|Сумма
|Клубы
|ЛЧ
|ЛЕ
|1. Испания
|23.000
|20.214
|23.928
|20.142
|5.571
|92.855
|7/7
|4
|3
|2. Англия
|16.785
|13.571
|14.250
|14.928
|6.928
|66.462
|7/7
|4
|3
|3. Италия
|14.166
|19.000
|11.500
|14.250
|6.000
|64.916
|6/6
|4
|3
|4. Германия
|14.714
|15.857
|16.428
|14.571
|2.428
|63.998
|6/7
|4
|3
|5. Франция
|8.500
|10.916
|11.083
|14.416
|4.333
|49.248
|5/6
|3
|3
|6. Россия
|10.416
|9.666
|11.500
|9.200
|5.600
|46.382
|4/5
|3
|3
|7. Португалия
|9.916
|9.083
|10.500
|8.083
|4.666
|42.248
|5/6
|2
|3
|8. Бельгия
|6.400
|9.600
|7.400
|12.500
|1.200
|37.100
|2/5
|2
|3
|9. Украина
|7.833
|10.000
|9.800
|5.500
|3.400
|36.533
|3/5
|2
|3
|10. Турция
|5.916
|6.000
|6.600
|9.700
|3.000
|32.000
|3/5
|2
|3
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