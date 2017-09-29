Неплохо, но могло быть лучше, или почему «Астана» не дожала «Славию» во втором туре Лиги Европы

В первом тайме пражский клуб смотрелся более чем достойно, если не сказать лучше, чем хозяева. Астанчане со своей стороны долго вкатывались в игру. Немного завел публику дальний удар Мужикова, с которым справился Коварж. Но впоследствии слишком монотонно действовали. Да еще пропустили необязательный гол после розыгрыша стандарта. В данном случае Эрич мог бы выручить команду, но потерял ворота и, как следствие, не дотянулся до мяча. Благо, в дальнейшем сербский вратарь был начеку и не позволял гостям удвоить преимущество. Тем более моменты они создавали весьма неплохие. Впрочем, за свою расточительность чехи поплатились перед самым перерывом. К этому времени команда Станимира Стойлова оживилась и стала оказывать серьезное давление. И в одной из атак Томасов провел ответный мяч.

Казалось, что во втором тайме «Астана» додавит соперника. Однако побоялась сыграть более решительно. Правда, выдавала хорошие отрезки, в ходе которых уверенно контролировала мяч. Вот только не хватало ее игрокам последнего паса, чтобы довести до логического завершения свои атаки. Между тем «Славия» также не рискнула сыграть на победу, сосредоточившись на сохранении ничейного результата, позволившего в итоге пражанам набрать четыре очка после двух туров и сохранить за собой вторую строчку в квартете. На их месте могла оказаться «Астана», но сыграла ниже своих возможностей.

Если говорить о персоналиях, то на поле потерялся Твумаси. Возможно, это связано с его переводом на левый фланг, в то время как на правом неплохо выглядел Томасов. Впрочем, на таком уровне необходимо выкладываться полностью на любой позиции. Остальные футболисты держали свой уровень, хотя могли сыграть и лучше.

Как бы то ни было, отдадим должное «Астане». Она единственная из казахстанских команд, бьющаяся на международной арене за престиж страны и что самое главное, прогрессирует с каждым годом. Стойлов нисколько не лукавит, когда говорит, что «Астана» становится крепкой европейской командой. Например, той же «Славии» она ни в чем не уступила. Более того превзошла ее во владении мячом: 53 процента против 47. А ведь были времена, когда казахстанские клубы в еврокубковых матчах не могли даже перейти свою половину поля, а каждый второй пас отдавался в ноги сопернику.

Так что искренне порадуемся за столичную команду. Из года в год ей удается обогащаться международным опытом, чего не скажешь о других представителях КПЛ. И в домашних еврокубковых матчах не думает о том, как бы отбиться, а, напротив, стремится дожать соперника. Другое дело, что не все получается. Но при правильном отношении к делу успех не заставит себя долго ждать. Ей бы еще парочку хороших футболистов для усиления игры со скамейки, тогда можно было бы удержать нужный темп до самого финального свистка. Надеемся, что к следующей еврокубковой осени северяне будут располагать двумя равноценными составами. Во всяком случае, к этому нужно стремиться.

Несмотря на ничейный счет со «Славией», астанчане не лишились шансов на выход из группы. Если им доведется победить в других домашних встречах и зацепиться за какие-то очки на выезде, то вполне способны выйти в плей-офф турнира. Так что будем верить, что команда Стойлова еще повоюет.