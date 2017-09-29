«Славия» ужасна. Уроки чешского

Что и говорить, «Славия» оказалась хороша. Ужасна просто. Это если по-чешски. Дело в том, что ??asn? переводится на русский как «удивительна». А чехи, как выяснилось, умеют удивлять. И, самое главное, любят это делать.

Что ж, давайте вспомним, что мы увидели вчера на «Астана Арене». Сквозь чешскую призму.



Позор, чехи!



Речь тут, впрочем, вовсе не о том, что пражане допустили что-либо постыдное — как и нет разговора вообще о чем-то негативном. Pozor на языке Ярослава Гашека и Антонина Дворжака означает «внимание». А в поединке «Астаны» со «Славией» предельно внимательно относиться друг к другу необходимо было обеим сторонам. Иначе неприятностей можно было огрести немерено…



На самом деле, показалось, что изначально хозяева поля не ждали, что визитеры с первых минут постараются забрать инициативу в свои руки. За что наши едва и не поплатились. После забитого чехами мячи гости имели еще несколько реальнейших возможностей поразить цель, но тут уже, ввиду замешательства футболистов «Астаны», спасать ворота Ненада Эрича взялись их стойки. И с этой задачей рама справлялась великолепно. Чего не скажешь об игроках хозяев.



Ну, подумаешь, — укол…



Больно кольнули чехи наших в первом тайме не один раз. Но, помня, что? kol с чешского переводится как «задание», нельзя представить себе, что Станимир Стоилов дал своим подопечным установку играть в начале матча вторым номером. Скорее, это уж гостям было предписано их наставником с первых минут брать быка за рога и стараться решить исход поединка до перерыва. А футболисты «Астаны», создалось ощущение, оказались не совсем готовы к тому, что чехи пойдут вперед без раскачки.



Чтоб ты Стох



Как и ожидалось, одним из ключевых игроков в составе Лоскутных оказался словак Мирослав Стох. Главный креативщик в рядах пражан доставил своим оппонентам в небесно-золотой форме немало проблем. В целом, вряд ли можно говорить, что хозяева поля справились со Стохом. Словак заметно превосходил своих оппонентов, прежде всего, в скорости мышления. Ну, а техническая оснащенность у него всегда была на весьма высоком уровне. И если бы одноклубники диспетчера лучше реализовывали его замыслы, «Астане» пришлось бы совсем туго.



Рыхлость поля



Ожидаемого привыкания футболистов чешской команды к искусственному газону «Астана Арены» отечественные любители футбола, да и, похоже, игроки чемпиона Казахстана, так и не зафиксировали. Гости с первых минут чувствовали себя на нашей синтетике как на родной траве «Эден Арены». Что признал после матча и Ярослав Шилхавы. Скорее уж, это хозяевам пришлось адаптироваться к очень уверенному началу матча со стороны пражан.