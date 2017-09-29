Драгун: Наверное, матч БАТЭ и «Арсенала» получился весёлым
Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поделился мнением о поражении от «Арсенала» (2:4) во втором туре группового этапа Лиги Европы.
Во встрече в Борисове хозяева пропустили три гола «канониров» уже к 25-й минуте.
«Наверное, матч получился весёлым. Конечно, итог для нас отрицательный. Поэтому в актив мы можем его себе не заносить. Но сыграть с таким грандом и проверить свои силы на его фоне — дорогого стоит. Мы увидели, как надо работать с мячом, как надо работать в прессинге.
С чем связано то, что команда пропустила три быстрых гола? Наверное, сейчас тяжело ответить на этот вопрос. Может,
Главные тренеры
|Александр Ермакович
|Арсен Венгер
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|2
|3
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Даниель Стефански (Польша)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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