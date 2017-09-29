Драгун: Наверное, матч БАТЭ и «Арсенала» получился весёлым

Во встрече в Борисове хозяева пропустили три гола «канониров» уже к 25-й минуте.

«Наверное, матч получился весёлым. Конечно, итог для нас отрицательный. Поэтому в актив мы можем его себе не заносить. Но сыграть с таким грандом и проверить свои силы на его фоне — дорогого стоит. Мы увидели, как надо работать с мячом, как надо работать в прессинге.