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29 сентября 2017, 10:01 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Драгун: Наверное, матч БАТЭ и «Арсенала» получился весёлым

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поделился мнением о поражении от «Арсенала» (2:4) во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Во встрече в Борисове хозяева пропустили три гола «канониров» уже к 25-й минуте.

«Наверное, матч получился весёлым. Конечно, итог для нас отрицательный. Поэтому в актив мы можем его себе не заносить. Но сыграть с таким грандом и проверить свои силы на его фоне — дорогого стоит. Мы увидели, как надо работать с мячом, как надо работать в прессинге.

С чем связано то, что команда пропустила три быстрых гола? Наверное, сейчас тяжело ответить на этот вопрос. Может, где-то стартовое волнение. Может, уровень «Арсенала» настолько высок, что они захотели и сделали результат и потом чуть-чуть сбавили обороты. Хорошо, что они нас не выбили из колеи, — отметил после матча хавбек в эфире телеканала «Беларусь 2».

28.09.2017 20:00 Групповой турнир: Группа H Борисов-Арена
БАТЭ 2:4 Арсенал
Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
Александр Ермакович Арсен Венгер
Голы
28′ Мирко Иванич (А. Риос) 10
67′ Михаил Гордейчук 62
14 Тео Уолкотт 9′
14 Тео Уолкотт 22′
16 Роб Холдинг (П. Мертесакер) 25′
12 Оливье Жиру 49′
Составы
Денис Щербицкий 48
Виталий Гайдучик 3
64′ Неманья Милунович 19
87′ Мирко Иванич 10
Алексей Риос 17
48′ Станислав Драгун 21
Игорь Стасевич 22
Михаил Гордейчук 62
25′ Денис Поляков 33
Максим Володько 42
85′ Александр Володько 8
Дмитрий Бага 55
55′ Виталий Родионов (к) 20
Николай Сигневич 13
13 Давид Оспина
4 Пер Мертесакер (к)
16 Роб Холдинг
20 Шкодран Мустафи
10 Джек Уилшир
30 Эйнсли Мэйтланд-Найлс
35 Мохамед Эль-Ненни
12 Оливье Жиру
14 Тео Уолкотт
69 Джозеф Уиллок 89′
62 Эдвард Нкетиа
61 Рейс Нелсон 79′
58 Маркус Макгейн
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 2
3 Угловые 5
13 Фолы 10
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Даниель Стефански (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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