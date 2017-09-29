Пятов лидирует по количеству отражённых ударов в ЛЧ, Акинфеев — второй
Голкипер «Шахтёра» Андрей Пятов после двух туров группового этапа Лиги чемпионов вышел в лидеры по количеству отражённых ударов по воротам.
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На счету вратаря донецкого клуба 12 сейвов, в том числе украинец отразил 11-метровый удар в исполнении нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и голкипер «Марибора» Ясмин Ханданович делят в этом списке второе место, отразив по 11 ударов в двух матчах группового этапа.
На счету вратаря «Ромы» Алисона Бекера и голкипера «ПСЖ» Альфонса Ареолы по 10 сейвов.
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