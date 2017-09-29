Вратарь БАТЭ Щербицкий: Мне показалось, пенальти «Арсенала» был выдуманным

Пенальти реализовал Оливье Жиру, забив свой юбилейный, сотый гол за «канониров».



«От поединка остались двоякие впечатления. По итогам первого тайма присутствовал в основном негатив. Счёт 0:3 к 26-й минуте — неслабый моральный удар. Показалось, мы были какими-то закрепощёнными. Скажу про себя: где-то перенервничал и только незадолго до перерыва пришел в себя. С этим связана и моя результативная ошибка. Не сумел как следует подстроиться под мяч, поднять его. Чисто технический брак. Естественно, расстроился. Партнёры поддержали, да и тренеры в раздевалке подбодрили, сказали, что впереди ещё есть время для исправления ситуации.



Во второй половине встречи мы сумели серьёзно прибавить. Начали навязывать свою игру — не бам-бам, бум-бум, а через контроль мяча, через пас. И стало получаться гораздо лучше. Увидели, что способны достойно противостоять любому оппоненту. А забей мы при счёте 2:4, может, соперник бы задрожал. И ведь моменты возникали!



После перерыва лондонская команда почти не создавала реальной остроты. Лишь пара ударов Жиру да пенальти — как мне показалось, выдуманный. Я уже готовился вводить мяч в игру, а тут судья указывает на “точку”. Странное решение», — цитирует вратаря клубная пресс-служба.