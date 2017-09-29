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29 сентября 2017, 9:54 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Вратарь БАТЭ Щербицкий: Мне показалось, пенальти «Арсенала» был выдуманным

Голкипер БАТЭ Денис Щербицкий дал оценку встрече с «Арсеналом» (2:4) во втором туре группового этапа Лиги Европы и выразил несогласие с решением арбитра назначить 11-метровый удар в ворота белорусов на старте второго тайма.

Голкипер <span class=error>БАТЭ</span> Денис Щербицкий дал оценку встрече с Арсеналом (2:4) во втором туре группового этапа Лиги Европы и выразил несогласие с решением арбитра назначить 11-метровый удар в ворота белорусов на старте второго тайма. Увеличить
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Пенальти реализовал Оливье Жиру, забив свой юбилейный, сотый гол за «канониров».

«От поединка остались двоякие впечатления. По итогам первого тайма присутствовал в основном негатив. Счёт 0:3 к 26-й минуте — неслабый моральный удар. Показалось, мы были какими-то закрепощёнными. Скажу про себя: где-то перенервничал и только незадолго до перерыва пришел в себя. С этим связана и моя результативная ошибка. Не сумел как следует подстроиться под мяч, поднять его. Чисто технический брак. Естественно, расстроился. Партнёры поддержали, да и тренеры в раздевалке подбодрили, сказали, что впереди ещё есть время для исправления ситуации.

Во второй половине встречи мы сумели серьёзно прибавить. Начали навязывать свою игру — не бам-бам, бум-бум, а через контроль мяча, через пас. И стало получаться гораздо лучше. Увидели, что способны достойно противостоять любому оппоненту. А забей мы при счёте 2:4, может, соперник бы задрожал. И ведь моменты возникали!

После перерыва лондонская команда почти не создавала реальной остроты. Лишь пара ударов Жиру да пенальти — как мне показалось, выдуманный. Я уже готовился вводить мяч в игру, а тут судья указывает на “точку”. Странное решение», — цитирует вратаря клубная пресс-служба.

28.09.2017 20:00 Групповой турнир: Группа H Борисов-Арена
БАТЭ 2:4 Арсенал
Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
Александр Ермакович Арсен Венгер
Голы
28′ Мирко Иванич (А. Риос) 10
67′ Михаил Гордейчук 62
14 Тео Уолкотт 9′
14 Тео Уолкотт 22′
16 Роб Холдинг (П. Мертесакер) 25′
12 Оливье Жиру 49′
Составы
Денис Щербицкий 48
Виталий Гайдучик 3
64′ Неманья Милунович 19
87′ Мирко Иванич 10
Алексей Риос 17
48′ Станислав Драгун 21
Игорь Стасевич 22
Михаил Гордейчук 62
25′ Денис Поляков 33
Максим Володько 42
85′ Александр Володько 8
Дмитрий Бага 55
55′ Виталий Родионов (к) 20
Николай Сигневич 13
13 Давид Оспина
4 Пер Мертесакер (к)
16 Роб Холдинг
20 Шкодран Мустафи
10 Джек Уилшир
30 Эйнсли Мэйтланд-Найлс
35 Мохамед Эль-Ненни
12 Оливье Жиру
14 Тео Уолкотт
69 Джозеф Уиллок 89′
62 Эдвард Нкетиа
61 Рейс Нелсон 79′
58 Маркус Макгейн
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 2
3 Угловые 5
13 Фолы 10
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Даниель Стефански (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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