Тренер «Славии» рассказал о проблемах в матче с «Астаной»

— Нам удалось хорошо войти в матч, и мы могли бы вести 2:0 или 3:0 после первого тайма. Если бы мы забили второй гол, то точно набрали бы три очка, но этого не случилось. Что касается игры «Астаны», то наши прогнозы оправдались. Во втором казахстанская команда увеличила обороты — было опасно, соперник нам ничего не позволял сделать. У них большие нападающие, и у нас с этим возникали проблемы, также наши игроки проигрывали дуэли в центре поля. Мы перестроили схему на 4−1−4−1, а потом попытались сыграть в атаку. «Астана» оказалась сильным соперником, качественной командой, поэтому одно очко очень ценно и важно, если мы хотим двигаться дальше.



Почему не сыграл Данни? Он игрок, делающий разницу, но на тренировке он получил травму, и мы не хотели рисковать его здоровьем на искусственном газоне, — сказал Шилгавы.