Сколько уже заработала «Астана» в этом еврокубковом сезоне

Таким образом, в этом еврокубковом сезоне «Астане» уже удалось заработать 6 миллионов 300 тысяч евро. Стоит отметить, что в групповом этапе Лиги Европы за победу команды получают по 360 тысяч евро, а за ничью — по 120 тысяч евро.

Напомним, что за победу во втором раунде квалификации Лиги чемпионов «Астана» заработала 320 тысяч евро. А за вылет из квалификации главного еврокубкового турнира столичной команде положено 3 миллиона евро. Как чемпион страны, не попавший в групповой раунд ЛЧ, клуб получит еще 260 тысяч евро. Кроме этого, всем участникам группового этапа Лиги Европы начисляется по 2,6 миллиона евро. Также все клубы могут рассчитывать на бонусы от маркетинговых прав.