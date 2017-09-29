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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31163727/
29 сентября 2017, 9:45 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Казахстан остался на 28-м месте в рейтинге стран УЕФА

После ничейного результата в матче Лиги Европы «Астана» — «Славия» (1:1) Казахстан сохранил позицию рейтинга стран УЕФА, сообщает Sports.kz.

Общий коэффициент нашей страны за пять последних сезонов — 16,375. C этим показатель Казахстан остается на 28-м месте. 27-е — норвежцы (16,925), а ближайший преследователь — Сербия (16,000).

Тройку лидеров составляют Испания (92,855), Англия (66,462) и Италия (64,916).

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