Казахстан остался на 28-м месте в рейтинге стран УЕФА

Общий коэффициент нашей страны за пять последних сезонов — 16,375. C этим показатель Казахстан остается на 28-м месте. 27-е — норвежцы (16,925), а ближайший преследователь — Сербия (16,000).

Тройку лидеров составляют Испания (92,855), Англия (66,462) и Италия (64,916).