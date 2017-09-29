Казахстан остался на 28-м месте в рейтинге стран УЕФА
После ничейного результата в матче Лиги Европы «Астана» — «Славия» (1:1) Казахстан сохранил позицию рейтинга стран УЕФА, сообщает Sports.kz.
Общий коэффициент нашей страны за пять последних сезонов — 16,375. C этим показатель Казахстан остается на 28-м месте. 27-е — норвежцы (16,925), а ближайший преследователь — Сербия (16,000).
Тройку лидеров составляют Испания (92,855), Англия (66,462) и Италия (64,916).
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