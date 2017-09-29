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29 сентября 2017, 9:42 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Ермакович: Благодарен игрокам, БАТЭ удалось сохранить лицо в матче с «Арсеналом»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал поражение чемпионов Белоруссии в домашней встрече с «Арсеналом» (2:4) во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Главный тренер <span class=error>БАТЭ</span> Александр <span class=error>Ермакович</span> прокомментировал поражение чемпионов Белоруссии в домашней встрече с Арсеналом (2:4) во втором туре группового этапа Лиги Европы. Увеличить
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«Мы надеялись на другую игру и другой результат. К сожалению, ужасное начало — 0:3 к 26-й минуте… Для такой команды как “Арсенал” — это очень большая фора. Благодарен ребятам, что нам удалось сохранить лицо. По крайней мере, показали, что на поле была команда. Да, где-то рисковали, шли большими силами вперёд, оголяли тылы, забили два мяча и могли отличиться ещё. Думаю, доставили болельщикам какое-то удовольствие после перерыва.

Конечно, важно было забить. И Иванич провёл хороший гол в несвойственной для себя манере. Этот мяч, конечно, вселил в ребят уверенность. В перерыве мы были очень настроены сохранить лицо и по возможности спасти матч. Однако все наши надежды испортил пенальти. Двойной удар, скажем так, получили в начале второго тайма. Но опять же: забили второй, и, будь мы более удачливыми в моменте Саши Володько, других моментах, интрига сохранилась бы до последнего. А так, к сожалению, не удалось», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба из Борисова.

28.09.2017 20:00 Групповой турнир: Группа H Борисов-Арена
БАТЭ 2:4 Арсенал
Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
Александр Ермакович Арсен Венгер
Голы
28′ Мирко Иванич (А. Риос) 10
67′ Михаил Гордейчук 62
14 Тео Уолкотт 9′
14 Тео Уолкотт 22′
16 Роб Холдинг (П. Мертесакер) 25′
12 Оливье Жиру 49′
Составы
Денис Щербицкий 48
Виталий Гайдучик 3
64′ Неманья Милунович 19
87′ Мирко Иванич 10
Алексей Риос 17
48′ Станислав Драгун 21
Игорь Стасевич 22
Михаил Гордейчук 62
25′ Денис Поляков 33
Максим Володько 42
85′ Александр Володько 8
Дмитрий Бага 55
55′ Виталий Родионов (к) 20
Николай Сигневич 13
13 Давид Оспина
4 Пер Мертесакер (к)
16 Роб Холдинг
20 Шкодран Мустафи
10 Джек Уилшир
30 Эйнсли Мэйтланд-Найлс
35 Мохамед Эль-Ненни
12 Оливье Жиру
14 Тео Уолкотт
69 Джозеф Уиллок 89′
62 Эдвард Нкетиа
61 Рейс Нелсон 79′
58 Маркус Макгейн
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 2
3 Угловые 5
13 Фолы 10
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Даниель Стефански (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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