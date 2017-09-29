Ермакович: Благодарен игрокам, БАТЭ удалось сохранить лицо в матче с «Арсеналом»

«Мы надеялись на другую игру и другой результат. К сожалению, ужасное начало — 0:3 к 26-й минуте… Для такой команды как “Арсенал” — это очень большая фора. Благодарен ребятам, что нам удалось сохранить лицо. По крайней мере, показали, что на поле была команда. Да, где-то рисковали, шли большими силами вперёд, оголяли тылы, забили два мяча и могли отличиться ещё. Думаю, доставили болельщикам какое-то удовольствие после перерыва.



Конечно, важно было забить. И Иванич провёл хороший гол в несвойственной для себя манере. Этот мяч, конечно, вселил в ребят уверенность. В перерыве мы были очень настроены сохранить лицо и по возможности спасти матч. Однако все наши надежды испортил пенальти. Двойной удар, скажем так, получили в начале второго тайма. Но опять же: забили второй, и, будь мы более удачливыми в моменте Саши Володько, других моментах, интрига сохранилась бы до последнего. А так, к сожалению, не удалось», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба из Борисова.