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29 сентября 2017, 9:28 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Фанаты «Кёльна» использовали пиротехнику перед началом игры с «Црвеной Звездой»

Болельщики «Кёльна» поприветствовали выход футболистов своей команды на поле стадиона «Райн-Энерги» на встречу с «Црвеной Звездой» во втором туре группового этапа Лиги Европы с использованием пиротехнических средств.

Это стало единственным серьёзным инцидентом на матче, перед проведением которого были усилены меры безопасности.

Ряд сербских болельщиков перед игрой вооружились камнями, но с этой группой оперативно разобрались силы полиции. Как сообщили представители правоохранительных органов, на улицах Кёльна не было зафиксировано серьёзных происшествий с участием болельщиков, информирует Sport1.

Немецкая команда уступила соперника из Белграда со счётом 0:1.

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