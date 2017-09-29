Фанаты «Кёльна» использовали пиротехнику перед началом игры с «Црвеной Звездой»

Это стало единственным серьёзным инцидентом на матче, перед проведением которого были усилены меры безопасности.



Ряд сербских болельщиков перед игрой вооружились камнями, но с этой группой оперативно разобрались силы полиции. Как сообщили представители правоохранительных органов, на улицах Кёльна не было зафиксировано серьёзных происшествий с участием болельщиков, информирует Sport1.



Немецкая команда уступила соперника из Белграда со счётом 0:1.