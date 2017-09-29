Уровень ФНЛ. «Локо» разгромил «Злин», а Фернандеш установил рекорд Лиги Европы
Московский «Локомотив» легко разделался с чешским «Злином» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. О рекорде Фернандеша и многом другом — в репортаже «Советского спорта».
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Видимо, что-то случилось...
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КУБКОВЫЕ БОЙЦЫ
Что «Локомотив», что «Злин» попали в групповой этап Лиги Европы как победители национальных кубков — России и Чехии соответственно. Соперник железнодорожников для нас изначально казался загадочным: многие, возможно, о таком клубе и не слышали вовсе.
Юрий Семин на предматчевой
Не знаю, о какой компактности в обороне говорил Семин. В течение всего матча в защите чехов сквозили дыры размером с грузовик. Разрывы в линиях настолько были велики, что, казалось, там без проблем может промчаться электричка.
ФЕРНАНДЕШ КАК ЛОСЬКОВ, ДА ЕЩЕ И РЕКОРДСМЕН
Фернандеш оформил первый
Инородным телом в составе москвичей смотрелся разве что Лысов. Михаил часто терял мяч, позицию, игрока. С одной стороны, парня можно оправдать — он
А «Злин»… Гости выглядели настолько несуразно, что в голову закралась мысль об их профпригодности. Не любители ли это какие? Или, может, ветераны? Парочка моментов у этих, простите, колхозников или пивоваров, уж не знаю, конечно возникла, но исключительно после грубейших ошибок «Локомотива».
А ПРОБЛЕМЫ ВСЕ ТЕ ЖЕ…
Важно понимать, что «Локомотив» в этом матче не показал гениального футбола и не разорвал в клочья хороший европейский середняк. Важно помнить, что впереди еще четыре тура группового этапа и двухочковый задел от «Копенгагена» и «Шерифа» можно растерять за один присест, в том же Тирасполе. Но при этом стоит занести себе в актив два сухих матча на старте еврокубковой кампании.
Победа, пусть даже такая убедительная и крупная, но
Вперед железнодорожников ждут спаянные матчи с «Шерифом» — командой, в этом квартете больше остальных напоминающих автобус. Во многом, именно в 3−4 турах решится судьба выхода из группы, а потом — первого или второго места в ней. Таким образом, все самое интересное впереди.
|28.09.2017 22:05
|Зрители 10065
|Групповой турнир: Группа F
|РЖД Арена
|Локомотив М
|3:0
|Злин
|Первый тайм: 3:0
|Юрий Семин
|Богумил Паник
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|9
|Удары (всего)
|16
|4
|Удары в створ
|1
|1
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Ли Эванс (Уэльс)
|Боковой судья
|Филип Томас (Уэльс)
|Боковой судья
|Иан Берд (Уэльс)
|Брин Маркхэм-Джонс (Уэльс)
|Ник Прэтт (Уэльс)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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