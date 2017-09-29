Уровень ФНЛ. «Локо» разгромил «Злин», а Фернандеш установил рекорд Лиги Европы

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КУБКОВЫЕ БОЙЦЫ

Что «Локомотив», что «Злин» попали в групповой этап Лиги Европы как победители национальных кубков — России и Чехии соответственно. Соперник железнодорожников для нас изначально казался загадочным: многие, возможно, о таком клубе и не слышали вовсе.

Юрий Семин на предматчевой пресс-конференции отозвался о «Злине» таким образом: «Просто так кубок Чехии не выигрывают. По игре, они хорошо и компактно смотрятся в обороне, неплохо выглядят на стандартах, есть много иностранцев в составе. Матч который нам предстоит, будет сложный. Это точно». Судя по отсутствию обороны и дублю Фернандеша в первые шесть минут встречи, Палыч говорил авансами.

Не знаю, о какой компактности в обороне говорил Семин. В течение всего матча в защите чехов сквозили дыры размером с грузовик. Разрывы в линиях настолько были велики, что, казалось, там без проблем может промчаться электричка.

ФЕРНАНДЕШ КАК ЛОСЬКОВ, ДА ЕЩЕ И РЕКОРДСМЕН

Фернандеш оформил первый хет-трик в еврокубках за железнодорожников. Всего за 16 минут. Не рекорд ли это часом? А рекорд, причем всего турнира! Португалец забил три гола на любой вкус: на 2-й минуте реализовал пенальти, полученной за удар Алексей Миранчука бутсой в лицо, на 6-й — отлично пробил с прострела соотечественника Эдера, а на 17-й — прошил вратаря гостей, больше напоминающего переодетого полевого. Теперь Ману — в одном ряду с Лоськовым и Джанашией, которые также забивали за «Локо» по три в одном матче в Европе.

Инородным телом в составе москвичей смотрелся разве что Лысов. Михаил часто терял мяч, позицию, игрока. С одной стороны, парня можно оправдать — он все-таки форвард, котого тренер хочет переквалифицировать в защитника. Не все сразу получается, зато все приходит с опытом. А его, как известно, у молодого Лысова пока нет, поэтому подсказ Игоря Денисова «Миша, жестче встречай, быстрее!» приобретал логику.

А «Злин»… Гости выглядели настолько несуразно, что в голову закралась мысль об их профпригодности. Не любители ли это какие? Или, может, ветераны? Парочка моментов у этих, простите, колхозников или пивоваров, уж не знаю, конечно возникла, но исключительно после грубейших ошибок «Локомотива».

А ПРОБЛЕМЫ ВСЕ ТЕ ЖЕ…

Важно понимать, что «Локомотив» в этом матче не показал гениального футбола и не разорвал в клочья хороший европейский середняк. Важно помнить, что впереди еще четыре тура группового этапа и двухочковый задел от «Копенгагена» и «Шерифа» можно растерять за один присест, в том же Тирасполе. Но при этом стоит занести себе в актив два сухих матча на старте еврокубковой кампании.

Победа, пусть даже такая убедительная и крупная, но все-таки над «Злином», не должна накрыть болельщиков, футболистов и тренерский штаб белой пеленой. Вопросов к «Локо» от этого результата не убавилось. Травмы, проблемы нападающих с реализацией, поражения от аутсайдеров и отсутствие запасного плана на игру.

Вперед железнодорожников ждут спаянные матчи с «Шерифом» — командой, в этом квартете больше остальных напоминающих автобус. Во многом, именно в 3−4 турах решится судьба выхода из группы, а потом — первого или второго места в ней. Таким образом, все самое интересное впереди.