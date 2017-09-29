Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31163359/
29 сентября 2017, 9:16 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Уровень ФНЛ. «Локо» разгромил «Злин», а Фернандеш установил рекорд Лиги Европы

Московский «Локомотив» легко разделался с чешским «Злином» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. О рекорде Фернандеша и многом другом — в репортаже «Советского спорта».

Четверг. Москва. Локомотив – Злин – 3:0 (3:0). Алексей МИРАНЧУК поздравляет Мануэла ФЕРНАНДЕША с хет-триком. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

КУБКОВЫЕ БОЙЦЫ

Что «Локомотив», что «Злин» попали в групповой этап Лиги Европы как победители национальных кубков — России и Чехии соответственно. Соперник железнодорожников для нас изначально казался загадочным: многие, возможно, о таком клубе и не слышали вовсе.

Юрий Семин на предматчевой пресс-конференции отозвался о «Злине» таким образом: «Просто так кубок Чехии не выигрывают. По игре, они хорошо и компактно смотрятся в обороне, неплохо выглядят на стандартах, есть много иностранцев в составе. Матч который нам предстоит, будет сложный. Это точно». Судя по отсутствию обороны и дублю Фернандеша в первые шесть минут встречи, Палыч говорил авансами.

Не знаю, о какой компактности в обороне говорил Семин. В течение всего матча в защите чехов сквозили дыры размером с грузовик. Разрывы в линиях настолько были велики, что, казалось, там без проблем может промчаться электричка.

ФЕРНАНДЕШ КАК ЛОСЬКОВ, ДА ЕЩЕ И РЕКОРДСМЕН

Фернандеш оформил первый хет-трик в еврокубках за железнодорожников. Всего за 16 минут. Не рекорд ли это часом? А рекорд, причем всего турнира! Португалец забил три гола на любой вкус: на 2-й минуте реализовал пенальти, полученной за удар Алексей Миранчука бутсой в лицо, на 6-й — отлично пробил с прострела соотечественника Эдера, а на 17-й — прошил вратаря гостей, больше напоминающего переодетого полевого. Теперь Ману — в одном ряду с Лоськовым и Джанашией, которые также забивали за «Локо» по три в одном матче в Европе.

Инородным телом в составе москвичей смотрелся разве что Лысов. Михаил часто терял мяч, позицию, игрока. С одной стороны, парня можно оправдать — он все-таки форвард, котого тренер хочет переквалифицировать в защитника. Не все сразу получается, зато все приходит с опытом. А его, как известно, у молодого Лысова пока нет, поэтому подсказ Игоря Денисова «Миша, жестче встречай, быстрее!» приобретал логику.

А «Злин»… Гости выглядели настолько несуразно, что в голову закралась мысль об их профпригодности. Не любители ли это какие? Или, может, ветераны? Парочка моментов у этих, простите, колхозников или пивоваров, уж не знаю, конечно возникла, но исключительно после грубейших ошибок «Локомотива».

А ПРОБЛЕМЫ ВСЕ ТЕ ЖЕ…

Важно понимать, что «Локомотив» в этом матче не показал гениального футбола и не разорвал в клочья хороший европейский середняк. Важно помнить, что впереди еще четыре тура группового этапа и двухочковый задел от «Копенгагена» и «Шерифа» можно растерять за один присест, в том же Тирасполе. Но при этом стоит занести себе в актив два сухих матча на старте еврокубковой кампании.

Победа, пусть даже такая убедительная и крупная, но все-таки над «Злином», не должна накрыть болельщиков, футболистов и тренерский штаб белой пеленой. Вопросов к «Локо» от этого результата не убавилось. Травмы, проблемы нападающих с реализацией, поражения от аутсайдеров и отсутствие запасного плана на игру.

Вперед железнодорожников ждут спаянные матчи с «Шерифом» — командой, в этом квартете больше остальных напоминающих автобус. Во многом, именно в 3−4 турах решится судьба выхода из группы, а потом — первого или второго места в ней. Таким образом, все самое интересное впереди.

28.09.2017 22:05 Зрители 10065 Групповой турнир: Группа F РЖД Арена
Локомотив М 3:0 Злин
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Юрий Семин Богумил Паник
Голы
2′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
6′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Эдер) 4
17′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Ал. Миранчук) 4
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Михаил Лысов 84
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Эдер 24
Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов (к) 27
88′ Владислав Игнатьев 20
Борис Ротенберг 28
46′ Джефферсон Фарфан 8
Антон Миранчук 60
78′ Алексей Миранчук 59
Александр Коломейцев 18
17 Станислав Достал
14 Даниэль Хольцер
18 Зоран Гаич
27 Ондржей Бачо
28 Убонг Экпай
90 Вукадин Вукадинович 58′
8 Петр Йирачек (к) 63′
12 Ибраим Траоре
16 Роберт Матейов 65′
23 Милош Копечны
7 Дам Диоп 79′
10 Жан-Давид Богюэль
77 Лукаш Железник 46′
95 Мирзад Механович
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 16
4 Удары в створ 1
1 Угловые 7
9 Фолы 12
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Ли Эванс (Уэльс)
Боковой судья Филип Томас (Уэльс)
Боковой судья Иан Берд (Уэльс)
  Брин Маркхэм-Джонс (Уэльс)
  Ник Прэтт (Уэльс)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Злин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
05 сентября

"Мне в голову летела нога 47 размера". Как Карелин провел бой по правилам ММА

«Больше не проиграю». Уильямс назвала Шарапову маленькой сучкой после поражения

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)