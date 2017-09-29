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29 сентября 2017, 9:10 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Алексей Миранчук: «Локомотив» намерен пройти максимально далеко в Лиге Европы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» планирует пройти как можно дальше в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Об этом после матча с чешским «Фаставом» сказал полузащитник российского клуба Алексей Миранчук, слова которого приводятся на русскоязычной версии сайта Союза европейских футбольных ассоциаций.

Четверг. Москва. Локомотив – Злин – 3:0 (3:0). Алексей МИРАНЧУК поздравляет Мануэла ФЕРНАНДЕША с хет-триком. Увеличить
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В четверг «Локомотив» дома обыграл «Фастав» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:0. Хет-трик оформил португальский полузащитник Мануэл Фернандеш.

«Мы здорово начали, забили еще и потом уже держали инициативу, — сказал Миранчук. — После перерыва соперник побежал вперед, началась игра, похожая на “качели”. Мне не показалось, что мы сдали во втором тайме».

Фернандеш забил три гола к 17-й минуте и оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы.

«Очень рад за Ману, не припомню таких быстрых хет-триков. Теперь у нас четыре очка. Верим в свои силы, планируем выйти из группы и пройти максимально далеко», — отметил Миранчук.

В другом матче группы F молдавский «Шериф» дома сыграл вничью с датским «Копенгагеном» со счетом 0:0 В турнирной таблице лидирует «Локомотив» (4 очка), далее располагаются «Копенгаген» (2), «Шериф» (2), «Фастав» (1). В следующем матче турнира «Шериф» 19 октября примет «Локомотив», «Копенгаген» в тот же день на выезде встретится с «Фаставом».

28.09.2017 22:05 Зрители 10065 Групповой турнир: Группа F РЖД Арена
Локомотив М 3:0 Злин
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Юрий Семин Богумил Паник
Голы
2′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
6′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Эдер) 4
17′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Ал. Миранчук) 4
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Михаил Лысов 84
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Эдер 24
Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов (к) 27
88′ Владислав Игнатьев 20
Борис Ротенберг 28
46′ Джефферсон Фарфан 8
Антон Миранчук 60
78′ Алексей Миранчук 59
Александр Коломейцев 18
17 Станислав Достал
14 Даниэль Хольцер
18 Зоран Гаич
27 Ондржей Бачо
28 Убонг Экпай
90 Вукадин Вукадинович 58′
8 Петр Йирачек (к) 63′
12 Ибраим Траоре
16 Роберт Матейов 65′
23 Милош Копечны
7 Дам Диоп 79′
10 Жан-Давид Богюэль
77 Лукаш Железник 46′
95 Мирзад Механович
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 16
4 Удары в створ 1
1 Угловые 7
9 Фолы 12
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Ли Эванс (Уэльс)
Боковой судья Филип Томас (Уэльс)
Боковой судья Иан Берд (Уэльс)
  Брин Маркхэм-Джонс (Уэльс)
  Ник Прэтт (Уэльс)
Обозначения
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
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