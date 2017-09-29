Алексей Миранчук: «Локомотив» намерен пройти максимально далеко в Лиге Европы

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В четверг «Локомотив» дома обыграл «Фастав» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:0. Хет-трик оформил португальский полузащитник Мануэл Фернандеш.

«Мы здорово начали, забили еще и потом уже держали инициативу, — сказал Миранчук. — После перерыва соперник побежал вперед, началась игра, похожая на “качели”. Мне не показалось, что мы сдали во втором тайме».

Фернандеш забил три гола к 17-й минуте и оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы.

«Очень рад за Ману, не припомню таких быстрых хет-триков. Теперь у нас четыре очка. Верим в свои силы, планируем выйти из группы и пройти максимально далеко», — отметил Миранчук.

В другом матче группы F молдавский «Шериф» дома сыграл вничью с датским «Копенгагеном» со счетом 0:0 В турнирной таблице лидирует «Локомотив» (4 очка), далее располагаются «Копенгаген» (2), «Шериф» (2), «Фастав» (1). В следующем матче турнира «Шериф» 19 октября примет «Локомотив», «Копенгаген» в тот же день на выезде встретится с «Фаставом».