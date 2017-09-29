Фернандеш: «Локомотив» смог победить «Фастав» за счет организованной игры

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг «Локомотив» дома обыграл «Фастав» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:0. Фернандеш оформил хет-трик.

«Думаю, что мы сегодня добились победы за счет организованной игры в центре поля. Во втором тайме было немного тяжело, но мы справились», — отметил португалец.

Также 31-летний полузащитник заявил, что находится в хорошей форме, несмотря на плотный график матчей. «Рад, что смог помочь команде заработать три очка. Сейчас у “Локомотива” плотный календарь, но несмотря на это, я не чувствую усталости. Я нахожусь в прекрасных кондициях и только прибавляю от матча к матчу», — сказал футболист.

В другом матче группы F молдавский «Шериф» дома сыграл вничью с датским «Копенгагеном» со счетом 0:0 В турнирной таблице лидирует «Локомотив» (4 очка), далее располагаются «Копенгаген» (2), «Шериф» (2), «Фастав» (1). В следующем матче турнира «Шериф» 19 октября примет «Локомотив», «Копенгаген» в тот же день на выезде встретится с «Фаставом».