Фернандеш: «Локомотив» смог победить «Фастав» за счет организованной игры
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» смог одержать победу в матче Лиги Европы с чешским «Фаставом» за счет организованной игры. Такое мнение журналистам высказал полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш.
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В четверг «Локомотив» дома обыграл «Фастав» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:0. Фернандеш оформил хет-трик.
«Думаю, что мы сегодня добились победы за счет организованной игры в центре поля. Во втором тайме было немного тяжело, но мы справились», — отметил португалец.
Также 31-летний полузащитник заявил, что находится в хорошей форме, несмотря на плотный график матчей. «Рад, что смог помочь команде заработать три очка. Сейчас у “Локомотива” плотный календарь, но несмотря на это, я не чувствую усталости. Я нахожусь в прекрасных кондициях и только прибавляю от матча к матчу», — сказал футболист.
В другом матче группы F молдавский «Шериф» дома сыграл вничью с датским «Копенгагеном» со счетом 0:0 В турнирной таблице лидирует «Локомотив» (4 очка), далее располагаются «Копенгаген» (2), «Шериф» (2), «Фастав» (1). В следующем матче турнира «Шериф» 19 октября примет «Локомотив», «Копенгаген» в тот же день на выезде встретится с «Фаставом».