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29 сентября 2017, 1:34 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Кокорин и Фернандеш претендуют на звание лучшего игрока тура в Лиге Европы

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш попали в список претендентов на звание лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги Европы.

Нападающий Зенита Александр <span class=error>Кокорин</span> и полузащитник Локомотива <span class=error>Мануэл</span> Фернандеш попали в список претендентов на звание лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги Европы. Увеличить
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Кокорин стал автором дубля в ворота «Реала Сосьедад» и помог команде из Санкт-Петербурга победить испанцев в домашнем матче со счётом 3:1. Хет-трик португальца в свою очередь обеспечил победу «Локомотиву» над чешским клубом «Фастав» (3:0) в Москве. Фернандеш стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги Европы.

Также на звание лучшего игрока тура претендуют Андре Силва («Милан»), Марко Ливайя (АЕК), Тео Уолкотт («Арсенал»), Жуниор Мораес («Динамо» (Киев)), Константин Будеску («Стяуа»), Эмре Белезоглу («Истанбул Башакшехир»).

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Новости Еврокубков

Фернандеш: «Локомотив» смог победить «Фастав» за счет организованной игры

Фернандеш: «Локомотив» смог победить «Фастав» за счет организованной игры

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» смог одержать победу в матче Лиги Европы с чешским «Фаставом» за счет организованной игры. Такое мнение журналистам высказал полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш.
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