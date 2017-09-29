Кокорин и Фернандеш претендуют на звание лучшего игрока тура в Лиге Европы

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Кокорин стал автором дубля в ворота «Реала Сосьедад» и помог команде из Санкт-Петербурга победить испанцев в домашнем матче со счётом 3:1. Хет-трик португальца в свою очередь обеспечил победу «Локомотиву» над чешским клубом «Фастав» (3:0) в Москве. Фернандеш стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги Европы.

Также на звание лучшего игрока тура претендуют Андре Силва («Милан»), Марко Ливайя (АЕК), Тео Уолкотт («Арсенал»), Жуниор Мораес («Динамо» (Киев)), Константин Будеску («Стяуа»), Эмре Белезоглу («Истанбул Башакшехир»).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">You chose the nominees. Now crown Player of the Week!<br>Silva<br>Kokorin<br>Fernandes<br>Livaja<br>Walcott<br>Moraes<br>Emre<br>Budescu<a href="https://t.co/agvACHyhOC">https://t.co/agvACHyhOC</a></p>— UEFA Europa League (@EuropaLeague) <a href="https://twitter.com/EuropaLeague/status/913523626917236736?ref_src=twsrc%5Etfw">28 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>