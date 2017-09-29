Кокорин и Фернандеш претендуют на звание лучшего игрока тура в Лиге Европы
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш попали в список претендентов на звание лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги Европы.
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Кокорин стал автором дубля в ворота «Реала Сосьедад» и помог команде из
Также на звание лучшего игрока тура претендуют Андре Силва («Милан»), Марко Ливайя (АЕК), Тео Уолкотт («Арсенал»), Жуниор Мораес («Динамо» (Киев)), Константин Будеску («Стяуа»), Эмре Белезоглу («Истанбул Башакшехир»).
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