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29 сентября 2017, 1:28 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Гаджиев: «Зенит» может бороться за победу в Лиге Европы

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев выразил мнение, что «Зенит» способен выиграть Лигу Европы в нынешнем сезоне, а также отметил, что автор дубля в ворота «Реала Сосьедад» (3:1) — нападающий Александр Кокорин — может стать заметным игроком предстоящего чемпионата мира в России.

Главный тренер пермского <span class=error>Амкара</span> <span class=error>Гаджи</span> <span class=error>Гаджиев</span> выразил мнение что Зенит способен выиграть Лигу Европы в нынешнем сезоне а также отметил что автор дубля в ворота Реала Сосьедад (3:1) — нападающий Александр <span class=error>Кокорин</span> — может стать заметным игроком предстоящего чемпионата мира в России. Увеличить
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«Думаю, что потенциал “Зенита” можно оценивать и по отдельным отрезкам игры Лиги Европы с “Реалом Сосьедад”, и по первому тайму поединка чемпионата России с “Краснодаром”, в котором петербуржцы тоже выиграли. Достаточно большие отрезки этих матча они провели впечатляюще. Исходя из увиденного, могу сказать, что у “Зенита” есть серьёзные возможности для того, чтобы бороться за трофей Лиги Европы. Учитывая, что из Кубка России они уже вылетели, у них сохраняется шанс выиграть другой кубок.

Кокорин — один из наиболее одарённых наших форвардов. Он хорошо проявил себя в прошедшей встрече с “Реалом Сосьедад”. Хотелось бы чтобы он продолжал расти. Думаю, у него ещё есть возможности добавить, чтобы Александр на чемпионате мира сыграл на максимуме своих возможностей. Моё мнение, он может стать заметным игроком и на таком большом форуме, как предстоящий чемпионат мира.

Понятно, что сказывается собственное отношение к процессу подготовки. Будем надеяться, что серьёзное отношение к своей профессии, которое определенно есть сегодня, сохранится у него ещё ни на один год. Без этого трудно удерживать уровень своих возможностей. Чем больше талант, тем больше требуется труда, чтобы этот талант достать, вытащить из себя. Так что необходимо работать в том же ключе», — приводит слова Гаджиева Rusfootball.

28.09.2017 20:00 Зрители 50487 Групповой турнир: Группа L Санкт-Петербург
Зенит 3:1 Реал Сосьедад
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Роберто Манчини Эусебио Сакристан
Голы
5′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
24′ Александр Кокорин (Л. Паредес) 9
60′ Александр Кокорин (Бр. Иванович) 9
3 Диего Льоренте (С. Каналес) 41′
Составы
Андрей Лунев 99
Бранислав Иванович 60
Доменико Кришито (к) 4
Миха Мевля 23
Эмануэль Маммана 30
Матиас Краневиттер 8
Далер Кузяев 14
Александр Кокорин 9
80′ Себастьян Дриусси 11
Дмитрий Полоз 7
88′ Леандро Паредес 5
Артем Дзюба 22
73′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Александр Ерохин 21
1 Херонимо Рульи
19 Альваро Одриосола
24 Альберто Де ла Белья
3 Диего Льоренте
15 Ариц Элустондо
17 Давид Сурутуса
16 Серхио Каналес
8 Аднан Янузай
10 Аргарате Хаби Прието (к) 65′
7 Хуан Мигель Хуанми
21 Хон Баутиста 61′
12 да Силва Виллиан Жозе
14 Рубен Пардо 74′
4 Асьер Андонехи Ильярраменди
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 7
9 Фолы 10
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Боковой судья Стивен Чайлд (Англия)
Боковой судья Гарри Леннард (Англия)
  Стюарт Аттуэлл (Англия)
  Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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