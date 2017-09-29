Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31162999/
29 сентября 2017, 1:06 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Семин: Игра с «Фаставом» сложилась хорошо, потому что «Локомотив» активно начал матч

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Матч Лиги Европы против чешского «Фастава» хорошо сложился для московского «Локомотива», потому что железнодорожники активно начали с первых минут встречи. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Семин: Игра с Фаставом сложилась хорошо потому что Локомотив активно начал матч - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг «Локомотив» в матче второго тура группового раунда Лиги Европы обыграл чешский «Фастав» со счетом 3:0. Все голы были забиты в первые 17 минут игры.

«Очень хорошее начало, быстро забитые голы. Впервые в сезоне мы так активно стартовали, доставили радость болельщикам, потому что давно не выигрывали в еврокубках. Игра хорошо сложилась, потому что мы очень активно начали. В штрафной площади соперника было очень много предложений», — сказал Семин.

«Лысов хорошо играл в пас. Сложно вообще говорить, но мне казалось, что он ни в чем не ошибался, но завтра посмотрю еще. У нас есть группа из 20 игроков, одни играют больше, другие — меньше. Может быть, Дима Баринов сыграет в следующем матче», — отметил тренер.

В следующем туре «Локомотив» 19 октября на выезде сыграет против молдавского «Шерифа». В тот же день в Чехии «Фастав» примет датский «Копенгаген».

28.09.2017 22:05 Зрители 10065 Групповой турнир: Группа F РЖД Арена
Локомотив М 3:0 Злин
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Юрий Семин Богумил Паник
Голы
2′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
6′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Эдер) 4
17′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Ал. Миранчук) 4
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Михаил Лысов 84
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Эдер 24
Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов (к) 27
88′ Владислав Игнатьев 20
Борис Ротенберг 28
46′ Джефферсон Фарфан 8
Антон Миранчук 60
78′ Алексей Миранчук 59
Александр Коломейцев 18
17 Станислав Достал
14 Даниэль Хольцер
18 Зоран Гаич
27 Ондржей Бачо
28 Убонг Экпай
90 Вукадин Вукадинович 58′
8 Петр Йирачек (к) 63′
12 Ибраим Траоре
16 Роберт Матейов 65′
23 Милош Копечны
7 Дам Диоп 79′
10 Жан-Давид Богюэль
77 Лукаш Железник 46′
95 Мирзад Механович
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 16
4 Удары в створ 1
1 Угловые 7
11 Фолы 12
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Ли Эванс (Уэльс)
Боковой судья Филип Томас (Уэльс)
Боковой судья Иан Берд (Уэльс)
  Брин Маркхэм-Джонс (Уэльс)
  Ник Прэтт (Уэльс)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Злин
Новости Матчи Состав Статистика
Копенгаген
Новости Матчи Состав Статистика
Шериф
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Геркус надеется, что Фернандеш будет вызван в сборную Португалии

Геркус надеется, что Фернандеш будет вызван в сборную Португалии

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент московского «Локомотива» Илья Геркус выразил надежду, что главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш обратит внимание на полузащитника красно-зеленых Мануэла Фернандеша. Об этом он сообщил журналистам.
Еще 7 новостей  Все новости

Ошибки "Реал Сосьедада" и дубль Кокорина вывели "Зенит" в лидеры группы Лиги Европы

"Локомотив" разгромил "Фастав" в матче Лиги Европы

"Химки" впервые стали обладателями Кубка Гомельского по баскетболу

Захаркин заявил о завершении работы на посту главного тренера клуба КХЛ "Югра"