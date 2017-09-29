Семин: Игра с «Фаставом» сложилась хорошо, потому что «Локомотив» активно начал матч

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В четверг «Локомотив» в матче второго тура группового раунда Лиги Европы обыграл чешский «Фастав» со счетом 3:0. Все голы были забиты в первые 17 минут игры.

«Очень хорошее начало, быстро забитые голы. Впервые в сезоне мы так активно стартовали, доставили радость болельщикам, потому что давно не выигрывали в еврокубках. Игра хорошо сложилась, потому что мы очень активно начали. В штрафной площади соперника было очень много предложений», — сказал Семин.

«Лысов хорошо играл в пас. Сложно вообще говорить, но мне казалось, что он ни в чем не ошибался, но завтра посмотрю еще. У нас есть группа из 20 игроков, одни играют больше, другие — меньше. Может быть, Дима Баринов сыграет в следующем матче», — отметил тренер.

В следующем туре «Локомотив» 19 октября на выезде сыграет против молдавского «Шерифа». В тот же день в Чехии «Фастав» примет датский «Копенгаген».