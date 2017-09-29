Геркус надеется, что Фернандеш будет вызван в сборную Португалии
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент московского «Локомотива» Илья Геркус выразил надежду, что главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш обратит внимание на полузащитника
красно-зеленых Мануэла Фернандеша. Об этом он сообщил журналистам.
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В четверг «Локомотив» обыграл чешский «Фастав» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:0. В составе хозяев
«Хотелось бы, чтобы главный тренер сборной Португалии после матча с “Фаставом” обратил внимание на Фернандеша. У нас уже вызвали Эдера, будет здорово, если и Фернандеша вызовут в сборную в следующий раз», — сказал Геркус.
В другом матче группы F молдавский «Шериф» дома сыграл вничью с датским «Вардар» со счетом 0:0 В турнирной таблице лидирует «Локомотив» (4 очка), далее располагаются «Копенгаген» (2), «Шериф» (2), «Фастав» (1). В следующем матче турнира «Шериф» 19 октября примет «Локомотив», «Копенгаген» в тот же день на выезде встретится с «Фаставом».
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