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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31162837/
29 сентября 2017, 0:44 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Кто «разозлин» Фернандеша. Португалец сделал хет-трик за 17 минут

В заключительном матче еврокубковой трехдневки команда Юрия Семина легко и убедительно переиграла чешский «Злин».

Четверг. Москва. Локомотив - Злин - 3:0. Мануэл ФЕРНАНДЕШ (справа) оформил хет-трик уже к 17-й минуте. Увеличить
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Третий день подряд в Москве давали международный футбол, и контраст между двумя еврокубками, очевидный априори, обнаруживался в каждом пункте сравнения. После лигочемпионских аншлагов полупустая чаша «Локомотива», и без того не слишком вместительная, смотрелась непразднично. Не в пример английским гостям был и скромный «Злин», информацию о котором, в отличие от «МЮ» и «Ливерпуля», практически невозможно выудить из головы и составить по регулярным впечатлениям. Возникала даже определенная тревога, что игроки «Локомотива» воспримут малоизвестных чехов снисходительно, тем более что в нынешнем сезоне им удается проявить мастерство сполна пока лишь в играх с соперниками звучными, грозными, раздражающими слух и нервы.

Опасения оказались напрасными, и в этом еще одно расхождение с Лигой чемпионов: в Черкизово грандами выглядели не визитеры, а москвичи. «Злин» ничуть не расхолодил их, напротив, уже на 2-й минуте добавил в боевое настроение «разозлина», когда защитник Гаич прошляпил рывок Миранчука в штрафную и со всего маху зарядил тому бутсой по переносице. Фернандеш четко реализовал 11-метровый, но этим месть за товарища не исчерпывалась, и уже в середине первого тайма «Локо» мог считать себя в некотором роде «Манчестером», доведя счет до крупного.

Фернандеш в этом контексте выглядел уменьшенной копией Лукаку. Второй мяч он незамысловатым ударом из центра штрафной в ближний угол забил после мягкой скидки под удар Эдера, третий — приблизительно так же, только пасовал Миранчук слева, а не справа. Вскоре португалец мог провести и четвертый — и это был бы наш национальный рекорд скорострельности в еврокубках, — но вместо удара решил покатить мяч поперек линии вратарской и, к тому же, перед тем забрался в офсайд.

Только после этого гости смогли наконец-то показать, какие сценки у чужих ворот умеют разыгрывать они. Выглядело, прямо скажем, кустарно и попахивало самодеятельностью. Известный полузащитник Ирачек, поигравший в молодые годы в сборной Чехии, отличался от партнеров только капитанской меткой на рукаве, а визуально среди них удавалось идентифицировать лишь форварда Дьопа, который старательно вгрызался в оборону «Локо» с боков и однажды опасно пробил с острого угла. Потом, правда, Дьоп сбезобразничал, когда не успел к мячу и толкнул Пейчиновича на Гильерме, но этот фол ему спустили с рук. А на фоне других чехов прямо-таки монументально возвышался Кверквелия, добегавший и дотягивавшийся до всякого мяча, который позволял себе вспорхнуть над подконтрольной ему территорией, и совершенно неприступный — ни оббежать, ни оттолкнуть.

Что особенно понравилось во втором тайме, так это жгучее желание хозяев поля не останавливаться на достигнутом. Семин отправил увеличивать разность мячей еще одного Миранчука, и тот через несколько минут возмущенно, как при 0:0, пихал товарищу по команде за неточный пас в выгодном положении. Гильерме выскакивал на прорвавшегося ему навстречу Дьопа коршуном — ноль в своих воротах по такой игре немаловажен для хорошего самочувствия.

Эдер на 81-й минуте накрывал защитника на линии его штрафной, вынуждая пулять в аут. А когда Фернандеш с Эдером забрались в офсайд в ситуации, обещавшей чистый выход вдвоем на вратаря, Семин прямо-таки разгневался. И не беда, что забить четвертый так и не удалось. Главное, что «Локомотив» до последней секунды, не глядя на табло, играл в футбол.

Евгений ЗЫРЯНКИН
из Черкизова.

28.09.2017 22:05 Зрители 10065 Групповой турнир: Группа F РЖД Арена
Локомотив М 3:0 Злин
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Юрий Семин Богумил Паник
Голы
2′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
6′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Эдер) 4
17′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Ал. Миранчук) 4
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Михаил Лысов 84
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Эдер 24
Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов (к) 27
88′ Владислав Игнатьев 20
Борис Ротенберг 28
46′ Джефферсон Фарфан 8
Антон Миранчук 60
78′ Алексей Миранчук 59
Александр Коломейцев 18
17 Станислав Достал
14 Даниэль Хольцер
18 Зоран Гаич
27 Ондржей Бачо
28 Убонг Экпай
90 Вукадин Вукадинович 58′
8 Петр Йирачек (к) 63′
12 Ибраим Траоре
16 Роберт Матейов 65′
23 Милош Копечны
7 Дам Диоп 79′
10 Жан-Давид Богюэль
77 Лукаш Железник 46′
95 Мирзад Механович
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 16
4 Удары в створ 1
1 Угловые 7
11 Фолы 12
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Ли Эванс (Уэльс)
Боковой судья Филип Томас (Уэльс)
Боковой судья Иан Берд (Уэльс)
  Брин Маркхэм-Джонс (Уэльс)
  Ник Прэтт (Уэльс)
Обозначения
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