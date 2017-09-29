Кто «разозлин» Фернандеша. Португалец сделал хет-трик за 17 минут

Третий день подряд в Москве давали международный футбол, и контраст между двумя еврокубками, очевидный априори, обнаруживался в каждом пункте сравнения. После лигочемпионских аншлагов полупустая чаша «Локомотива», и без того не слишком вместительная, смотрелась непразднично. Не в пример английским гостям был и скромный «Злин», информацию о котором, в отличие от «МЮ» и «Ливерпуля», практически невозможно выудить из головы и составить по регулярным впечатлениям. Возникала даже определенная тревога, что игроки «Локомотива» воспримут малоизвестных чехов снисходительно, тем более что в нынешнем сезоне им удается проявить мастерство сполна пока лишь в играх с соперниками звучными, грозными, раздражающими слух и нервы.

Опасения оказались напрасными, и в этом еще одно расхождение с Лигой чемпионов: в Черкизово грандами выглядели не визитеры, а москвичи. «Злин» ничуть не расхолодил их, напротив, уже на 2-й минуте добавил в боевое настроение «разозлина», когда защитник Гаич прошляпил рывок Миранчука в штрафную и со всего маху зарядил тому бутсой по переносице. Фернандеш четко реализовал 11-метровый, но этим месть за товарища не исчерпывалась, и уже в середине первого тайма «Локо» мог считать себя в некотором роде «Манчестером», доведя счет до крупного.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/fclokomotiv?ref_src=twsrc%5Etfw">@fclokomotiv</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЛигаЕвропы</a>. Группа F. 2-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%97%D0%BB%D0%B8%D0%BD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЛокоЗлин</a> 1:0 2' Мануэл Фернандеш (пенальти) <a href="https://t.co/Ow9OiuyAxZ">pic.twitter.com/Ow9OiuyAxZ</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/913486465614663680?ref_src=twsrc%5Etfw">28 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Фернандеш в этом контексте выглядел уменьшенной копией Лукаку. Второй мяч он незамысловатым ударом из центра штрафной в ближний угол забил после мягкой скидки под удар Эдера, третий — приблизительно так же, только пасовал Миранчук слева, а не справа. Вскоре португалец мог провести и четвертый — и это был бы наш национальный рекорд скорострельности в еврокубках, — но вместо удара решил покатить мяч поперек линии вратарской и, к тому же, перед тем забрался в офсайд.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/fclokomotiv?ref_src=twsrc%5Etfw">@fclokomotiv</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЛигаЕвропы</a>. Группа F. 2-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%97%D0%BB%D0%B8%D0%BD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЛокоЗлин</a> 2:0 6' Мануэл Фернандеш (дубль) <a href="https://t.co/EhAA6fwDl4">pic.twitter.com/EhAA6fwDl4</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/913486670682521600?ref_src=twsrc%5Etfw">28 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Только после этого гости смогли наконец-то показать, какие сценки у чужих ворот умеют разыгрывать они. Выглядело, прямо скажем, кустарно и попахивало самодеятельностью. Известный полузащитник Ирачек, поигравший в молодые годы в сборной Чехии, отличался от партнеров только капитанской меткой на рукаве, а визуально среди них удавалось идентифицировать лишь форварда Дьопа, который старательно вгрызался в оборону «Локо» с боков и однажды опасно пробил с острого угла. Потом, правда, Дьоп сбезобразничал, когда не успел к мячу и толкнул Пейчиновича на Гильерме, но этот фол ему спустили с рук. А на фоне других чехов прямо-таки монументально возвышался Кверквелия, добегавший и дотягивавшийся до всякого мяча, который позволял себе вспорхнуть над подконтрольной ему территорией, и совершенно неприступный — ни оббежать, ни оттолкнуть.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/fclokomotiv?ref_src=twsrc%5Etfw">@fclokomotiv</a><a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЛигаЕвропы</a>. Группа F. 2-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%97%D0%BB%D0%B8%D0%BD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЛокоЗлин</a> 3:0 17' Мануэл Фернандеш (хет-трик) <a href="https://t.co/DrRJdoJh1L">pic.twitter.com/DrRJdoJh1L</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/913486830439452673?ref_src=twsrc%5Etfw">28 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Что особенно понравилось во втором тайме, так это жгучее желание хозяев поля не останавливаться на достигнутом. Семин отправил увеличивать разность мячей еще одного Миранчука, и тот через несколько минут возмущенно, как при 0:0, пихал товарищу по команде за неточный пас в выгодном положении. Гильерме выскакивал на прорвавшегося ему навстречу Дьопа коршуном — ноль в своих воротах по такой игре немаловажен для хорошего самочувствия.

Эдер на 81-й минуте накрывал защитника на линии его штрафной, вынуждая пулять в аут. А когда Фернандеш с Эдером забрались в офсайд в ситуации, обещавшей чистый выход вдвоем на вратаря, Семин прямо-таки разгневался. И не беда, что забить четвертый так и не удалось. Главное, что «Локомотив» до последней секунды, не глядя на табло, играл в футбол.

Евгений ЗЫРЯНКИН

из Черкизова.