Мещеряков: «Локомотив» мог забивать «Злину» еще больше, но подвела реализация

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В четверг «Локомотив» дома в матче второго тура группового раунда Лиги Европы обыграл чешский «Злин» со счетом 3:0.

«Думаю, что футболисты выполнили все установки тренера, надо было играть активно с первых минут, это дало результат, потому что уже за 17 минут забили три гола. Далее играли по ситуации, и, на мой взгляд, не давали сопернику создавать моменты — это нормально, может быть, где-то сказывались нервы. Хотелось бы, чтобы забили больше, моменты были, будем работать дальше над реализацией. Думаю, ответный матч на поле соперника будет не самым простым», — сказал Мещеряков.

В следующем туре «Локомотив» 19 октября на выезде сыграет против молдавского «Шерифа». В тот же день в Чехии «Злин» примет датский «Копенгаген».