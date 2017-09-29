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29 сентября 2017, 0:37 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Мещеряков: «Локомотив» мог забивать «Злину» еще больше, но подвела реализация

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» должен был забивать чешскому «Злину» больше трех голов, но команду подвела реализация. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

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В четверг «Локомотив» дома в матче второго тура группового раунда Лиги Европы обыграл чешский «Злин» со счетом 3:0.

«Думаю, что футболисты выполнили все установки тренера, надо было играть активно с первых минут, это дало результат, потому что уже за 17 минут забили три гола. Далее играли по ситуации, и, на мой взгляд, не давали сопернику создавать моменты — это нормально, может быть, где-то сказывались нервы. Хотелось бы, чтобы забили больше, моменты были, будем работать дальше над реализацией. Думаю, ответный матч на поле соперника будет не самым простым», — сказал Мещеряков.

В следующем туре «Локомотив» 19 октября на выезде сыграет против молдавского «Шерифа». В тот же день в Чехии «Злин» примет датский «Копенгаген».

28.09.2017 22:05 Зрители 10065 Групповой турнир: Группа F РЖД Арена
Локомотив М 3:0 Злин
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Юрий Семин Богумил Паник
Голы
2′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
6′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Эдер) 4
17′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Ал. Миранчук) 4
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Михаил Лысов 84
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Эдер 24
Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов (к) 27
88′ Владислав Игнатьев 20
Борис Ротенберг 28
46′ Джефферсон Фарфан 8
Антон Миранчук 60
78′ Алексей Миранчук 59
Александр Коломейцев 18
17 Станислав Достал
14 Даниэль Хольцер
18 Зоран Гаич
27 Ондржей Бачо
28 Убонг Экпай
90 Вукадин Вукадинович 58′
8 Петр Йирачек (к) 63′
12 Ибраим Траоре
16 Роберт Матейов 65′
23 Милош Копечны
7 Дам Диоп 79′
10 Жан-Давид Богюэль
77 Лукаш Железник 46′
95 Мирзад Механович
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 16
4 Удары в створ 1
1 Угловые 7
11 Фолы 12
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Ли Эванс (Уэльс)
Боковой судья Филип Томас (Уэльс)
Боковой судья Иан Берд (Уэльс)
  Брин Маркхэм-Джонс (Уэльс)
  Ник Прэтт (Уэльс)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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