Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

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В четверг «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл испанский «Реал Сосьедад» (3:1), а «Локомотив» в Москве разгромил чешский «Фастав» (3:0). Португальские клубы выступили менее успешно — «Витория Гимарайнш» на выезде уступила турецкому «Коньяспору» (1:2), а «Брага» дома сыграла вничью с другой командой из Турции — «Истанбул Башакшехир» (1:1). Что касается клубов из «Франции», то «Лион» в родных стенах разошелся миром с итальянской «Аталантой» (1:1), «Марсель» в гостях потерпел поражение от австрийского «Зальцбурга» (0:1), а «Ницца» на своем поле разгромила голландский «Витесс» (3:0).

Суммарный коэффициент России теперь составляет 46,382 балла, Португалии — 42,248, а Франции — 49,248. Лидирует в таблице коэффициентов УЕФА Испания, далее следуют Англия, Италия и Германия. Причем итальянцы обогнали немцев лишь на этой неделе.

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия — на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия), в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы — три.

В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же — в Лиге Европы. В еврокубки текущего сезона попали пять российских клубов — «Спартак» и ЦСКА в Лигу чемпионов, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» — в Лигу Европы, однако краснодарская команда уже выбыла из турнира, уступив в заключительном квалификационном раунде сербской «Црвене Звезде».

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» и ЦСКА проведут домашние матчи, красно-белые 17 октября сыграют с испанской «Севильей», а красно-синие 18 октября сразятся со швейцарским «Базелем». В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» 19 октября в Санкт- Петербурге встретится с норвежским «Русенборгом», а «Локомотив» в этот же день в Тирасполе померится силами с молдавским «Шерифом».

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — два очка, за ничью — одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала — пять. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента учитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий рейтинг страны — это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.