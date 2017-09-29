Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россия увеличила отрыв от Португалии и приблизилась к показателю Франции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам второго тура группового этапа Лиги Европы.
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В четверг «Зенит» в
Суммарный коэффициент России теперь составляет 46,382 балла, Португалии — 42,248, а Франции — 49,248. Лидирует в таблице коэффициентов УЕФА Испания, далее следуют Англия, Италия и Германия. Причем итальянцы обогнали немцев лишь на этой неделе.
По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия — на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия), в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы — три.
В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же — в Лиге Европы. В еврокубки текущего сезона попали пять российских клубов — «Спартак» и ЦСКА в Лигу чемпионов, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» — в Лигу Европы, однако краснодарская команда уже выбыла из турнира, уступив в заключительном квалификационном раунде сербской «Црвене Звезде».
В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» и ЦСКА проведут домашние матчи,
Как вычисляются коэффициенты
За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — два очка, за ничью — одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала — пять. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.
В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента учитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.
Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий рейтинг страны — это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.
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