«Шериф» сыграл вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги Европы
МОСКВА, 29 сен —
Р-Спорт. Молдавский «Шериф» сыграл вничью с датским «Копенгагеном» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
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Встреча соперников московского «Локомотива» по группе F, прошедшая в четверг в Тирасполе, завершилась со счетом 0:0.
В другом матче данной группы «Локомотив» дома разгромил чешский «Злин» — 3:0.
«Шериф» (2 очка) 19 октября примет «Локомотив» (4), «Копенгаген» (2) в этот же день сыграет со «Злином» (1).
|28.09.2017 22:05
|Групповой турнир: Группа F
|Sheriff
|Шериф
|0:0
|Копенгаген
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Роберто Бордин
|Столе Сольбаккен
Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|12
|1
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|10
|20
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Клейтон Пизани (Мальта)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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