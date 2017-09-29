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29 сентября 2017, 0:17 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Шериф» сыграл вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги Европы

МОСКВА, 29 сен — Р-Спорт. Молдавский «Шериф» сыграл вничью с датским «Копенгагеном» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Молдавский Шериф сыграл вничью с датским Копенгагеном в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Увеличить
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Встреча соперников московского «Локомотива» по группе F, прошедшая в четверг в Тирасполе, завершилась со счетом 0:0.

В другом матче данной группы «Локомотив» дома разгромил чешский «Злин» — 3:0.

«Шериф» (2 очка) 19 октября примет «Локомотив» (4), «Копенгаген» (2) в этот же день сыграет со «Злином» (1).

28.09.2017 22:05 Групповой турнир: Группа F Sheriff
Шериф 0:0 Копенгаген
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Роберто Бордин Столе Сольбаккен
Составы
Звонимир Микулич 1
Петру Раку 4
да Силва Лейте Кристиану 15
87′ Анте Кулушич 35
Матео Сушич (к) 55
Вячеслав Посмак 90
Юрий Кендыш 77
Жайру да Силва 10
63′ Георге Антон 18
Джереми де Ноэйер 8
81′ Йосип Брезовец 30
Зиги Бадибанга 39
70′ Стефан Мугоша 9
Виталий Дамашкан 99
31 Робин Ольсен
3 Пьер Бенгтссон
19 Денис Вавро
22 Петер Анкерсен
27 Михаэль Люфтнер
6 Вильям Квист (к)
10 Хосе Карлуш Гонсалвеш Родригеш Зека
28 Пьерос Сотириу
7 Беньямин Вербич 82′
88 Урош Матич
17 Каспер Куск 69′
20 Николай Бойлесен
23 Мартин Пушич 45′
33 Расмус Фальк
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 12
1 Удары в створ 3
4 Угловые 10
20 Фолы 11
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Клейтон Пизани (Мальта)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Копенгаген
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Локомотив М
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Злин
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