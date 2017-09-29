«Шериф» сыграл вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги Европы

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Встреча соперников московского «Локомотива» по группе F, прошедшая в четверг в Тирасполе, завершилась со счетом 0:0.

В другом матче данной группы «Локомотив» дома разгромил чешский «Злин» — 3:0.

«Шериф» (2 очка) 19 октября примет «Локомотив» (4), «Копенгаген» (2) в этот же день сыграет со «Злином» (1).