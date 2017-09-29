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29 сентября 2017, 0:27 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Локомотив» разгромил «Злин» в матче Лиги Европы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский «Локомотив» крупно победил чешский «Фастав» со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД-Арена».

Встреча завершилась со счетом 3:0. Увеличить
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Три мяча забил португальский полузащитник Мануэл Фернандеш (2, с пенальти, 6 и 17-я минуты). Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы. Предыдущее рекордное достижение принадлежало форварду греческого ПАОКа Стеваносу Атанасиадису, который 18 сентября 2014 года в матче группового турнира против минского «Динамо» (6:1) забил три мяча к 28-й минуте встречи.

В другом матче группы F молдавский «Шериф» на своем поле сыграл вничью с датским «Копенгагеном» (0:0). В турнирной таблице лидирует «Локомотив» (6 очков), далее располагаются «Копенгаген» (2), «Шериф» (2), «Злин» (1). В следующем матче турнира железнодорожники 19 октября на выезде встретятся с «Шерифом». «Злин» в тот же день примет «Копенгаген».

28.09.2017 22:05 Зрители 10065 Групповой турнир: Группа F РЖД Арена
Локомотив М 3:0 Злин
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Юрий Семин Богумил Паник
Голы
2′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
6′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Эдер) 4
17′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Ал. Миранчук) 4
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Михаил Лысов 84
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Эдер 24
Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов (к) 27
88′ Владислав Игнатьев 20
Борис Ротенберг 28
46′ Джефферсон Фарфан 8
Антон Миранчук 60
78′ Алексей Миранчук 59
Александр Коломейцев 18
17 Станислав Достал
14 Даниэль Хольцер
18 Зоран Гаич
27 Ондржей Бачо
28 Убонг Экпай
90 Вукадин Вукадинович 58′
8 Петр Йирачек (к) 63′
12 Ибраим Траоре
16 Роберт Матейов 65′
23 Милош Копечны
7 Дам Диоп 79′
10 Жан-Давид Богюэль
77 Лукаш Железник 46′
95 Мирзад Механович
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 16
4 Удары в створ 1
1 Угловые 7
11 Фолы 12
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Ли Эванс (Уэльс)
Боковой судья Филип Томас (Уэльс)
Боковой судья Иан Берд (Уэльс)
  Брин Маркхэм-Джонс (Уэльс)
  Ник Прэтт (Уэльс)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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