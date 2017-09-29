«Локомотив» разгромил «Злин» в матче Лиги Европы

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Три мяча забил португальский полузащитник Мануэл Фернандеш (2, с пенальти, 6 и 17-я минуты). Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы. Предыдущее рекордное достижение принадлежало форварду греческого ПАОКа Стеваносу Атанасиадису, который 18 сентября 2014 года в матче группового турнира против минского «Динамо» (6:1) забил три мяча к 28-й минуте встречи.

В другом матче группы F молдавский «Шериф» на своем поле сыграл вничью с датским «Копенгагеном» (0:0). В турнирной таблице лидирует «Локомотив» (6 очков), далее располагаются «Копенгаген» (2), «Шериф» (2), «Злин» (1). В следующем матче турнира железнодорожники 19 октября на выезде встретятся с «Шерифом». «Злин» в тот же день примет «Копенгаген».