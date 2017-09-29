«Милан» на 94-й минуте вырвал победу над «Риекой»

На 14-й минуте Андре Силва вывел «Милан» вперёд, а в начале второго тайма Матео Мусаккио удвоил преимущество россонери. На 84-й минуте нападающий гостей Максвелл Акости отыграл один мяч. Вскоре гости получили право на пенальти, который реализовал Йосип Элез. На 94-й минуте миланцы сумели вырвать победу — отличился Патрик Кутроне.

В параллельном матче группы D афинский АЕК дома сыграл вничью с венской «Аустрией» (2:2). Дублем в составе греческой команды отличился экс-форвард казанского «Рубина» Марко Ливайя.