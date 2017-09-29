«Милан» на 94-й минуте вырвал победу над «Риекой»
«Милан» обыграл «Риеку» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 3:2.
На 14-й минуте Андре Силва вывел «Милан» вперёд, а в начале второго тайма Матео Мусаккио удвоил преимущество россонери. На 84-й минуте нападающий гостей Максвелл Акости отыграл один мяч. Вскоре гости получили право на пенальти, который реализовал Йосип Элез. На 94-й минуте миланцы сумели вырвать победу — отличился Патрик Кутроне.
В параллельном матче группы D афинский АЕК дома сыграл вничью с венской «Аустрией» (2:2). Дублем в составе греческой команды отличился
Главные тренеры
|Винченцо Монтелла
|Матьяж Кек
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|5
|2
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Орель Гринфельд (Израиль)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter