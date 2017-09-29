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29 сентября 2017, 0:23 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Милан» на 94-й минуте вырвал победу над «Риекой»

«Милан» обыграл «Риеку» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 3:2.

На 14-й минуте Андре Силва вывел «Милан» вперёд, а в начале второго тайма Матео Мусаккио удвоил преимущество россонери. На 84-й минуте нападающий гостей Максвелл Акости отыграл один мяч. Вскоре гости получили право на пенальти, который реализовал Йосип Элез. На 94-й минуте миланцы сумели вырвать победу — отличился Патрик Кутроне.

В параллельном матче группы D афинский АЕК дома сыграл вничью с венской «Аустрией» (2:2). Дублем в составе греческой команды отличился экс-форвард казанского «Рубина» Марко Ливайя.

28.09.2017 22:05 Групповой турнир: Группа D Giuseppe Meazza
Милан 3:2 Риека
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Винченцо Монтелла Матьяж Кек
Голы
14′ Андре Силва (Ф. Борини) 9
53′ Матео Пабло Музаккьо (Л. Бонуччи) 22
90+4′ Патрик Кутроне (Ф. Борини) 63
14 Максвелл Акости 84′
18 Йосип Элез 90′
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Алессио Романьоли 13
Леонардо Бонуччи (к) 19
Иньяцио Абате 20
Матео Пабло Музаккьо 22
Мануэль Локателли 73
Фабио Борини 11
Патрик Кутроне 63
45′ Хакан Чалханоглу 10
Джакомо Бонавентура 5
71′ Франк Кессье 79
Хосе Маури 4
82′ Андре Силва 9
Хесус Хоакин Сусо 8
12 Симон Слуга
8 Леонард Жута
13 Дарио Жупарич
18 Йосип Элез 82′
29 Марко Вешович
27 Йосип Мишич
28 Филип Брадарич (к) 43′
9 Эбер
24 Домагой Павичич 71′
26 Мате Малеш
7 Зоран Квржич 58′
14 Максвелл Акости
21 Яков Пулич 80′
11 Матиц Чрниц
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 5
2 Угловые 2
12 Фолы 12
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Орель Гринфельд (Израиль)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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