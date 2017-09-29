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29 сентября 2017, 0:26 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Киевское «Динамо» обыграло «Партизан», уступая 0:2 после первого тайма

Киевское «Динамо» одержало победу над «Партизаном» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Белграде на стадионе «Партизан» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Киевское Динамо одержало победу над Партизаном в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Увеличить
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В первом тайме голы Огнена Ожеговича и Леандре Тавамба обеспечили сербской команде преимущество, однако во второй половине игры киевляне сначала отыгрались усилиями Жуниора Мораеса и Виталия Буяльского, а затем Мораес принёс «Динамо» победу.

В параллельном матче группы В «Янг Бойз» на выезде поделил очки со «Скендербеу» — 1:1.

Турнирное положение в группе В после двух туров:
1. «Динамо» — 6 очков; 2. «Янг Бойз» — 2; 3. «Партизан» — 1; «Скендербеу» — 1.

28.09.2017 22:05 Групповой турнир: Группа B FK Partizan
Партизан 2:3 Динамо К
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Мирослав Джукич Александр Хацкевич
Голы
34′ Огнен Ожегович (Л. Тавамба) 51
42′ Леандре Тавамба (С. Сума) 3
11 Жуниор Мораес 54′
29 Виталий Буяльский (А. Беседин) 68′
11 Жуниор Мораес 84′
Составы
Владимир Стойкович 88
Мирослав Вуличевич (к) 4
Боян Остоич 23
Неманья Милетич II 26
Неманья Милетич I 73
63′ Эвертон Луиз 25
Милан Радин 29
84′ Леандре Тавамба 3
47′ Марко Янкович 10
75′ Сейдуба Сума 20
Данило Пантич 55
79′ Огнен Ожегович 51
Джордже Йованович 99
35 Максим Коваль
23 Йосип Пиварич
24 Домагой Вида
44 Тамаш Кадар
94 Томаш Кендзера
16 Сергей Сидорчук (к)
19 Денис Гармаш
29 Виталий Буяльский 79′
15 Виктор Цыганков 45′
11 Жуниор Мораес
22 Артем Кравец 45′ 29′
41 Артем Беседин
25 Дерлис Гонсалес 90′
9 Николай Морозюк
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 8
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 6
24 Фолы 25
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Свейн Уддвар Муэн (Норвегия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
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