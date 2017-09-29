Киевское «Динамо» обыграло «Партизан», уступая 0:2 после первого тайма

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В первом тайме голы Огнена Ожеговича и Леандре Тавамба обеспечили сербской команде преимущество, однако во второй половине игры киевляне сначала отыгрались усилиями Жуниора Мораеса и Виталия Буяльского, а затем Мораес принёс «Динамо» победу.

В параллельном матче группы В «Янг Бойз» на выезде поделил очки со «Скендербеу» — 1:1.

Турнирное положение в группе В после двух туров:

1. «Динамо» — 6 очков; 2. «Янг Бойз» — 2; 3. «Партизан» — 1; «Скендербеу» — 1.