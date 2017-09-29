Киевское «Динамо» обыграло «Партизан», уступая 0:2 после первого тайма
Киевское «Динамо» одержало победу над «Партизаном» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Белграде на стадионе «Партизан» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
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В первом тайме голы Огнена Ожеговича и Леандре Тавамба обеспечили сербской команде преимущество, однако во второй половине игры киевляне сначала отыгрались усилиями Жуниора Мораеса и Виталия Буяльского, а затем Мораес принёс «Динамо» победу.
В параллельном матче группы В «Янг Бойз» на выезде поделил очки со «Скендербеу» — 1:1.
Турнирное положение в группе В после двух туров:
1. «Динамо» — 6 очков; 2. «Янг Бойз» — 2; 3. «Партизан» — 1; «Скендербеу» — 1.
Главные тренеры
|Мирослав Джукич
|Александр Хацкевич
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|6
|24
|Фолы
|25
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Свейн Уддвар Муэн (Норвегия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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