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29 сентября 2017, 0:30 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«Вильярреал» сыграл вничью с «Маккаби» в группе «Астаны» в Лиге Европы

Соперники «Астаны» по группе Лиги Европы, испанский «Вильярреал» и израильский «Маккаби» (Тель-Авив), встретились между собой в матче второго тура, сообщает Sports.kz.

Матч в Нетании (Израиль) завершился вничью — 0:0.

Турнирная ситуация в группе «А» после двух туров выглядит так: «Вильярреал» — 4 очка, «Славия» — 4, «Маккаби» — 1, «Астана» — 1.

В третьем туре «Астана» примет «Маккаби», а «Вильярреал» — «Славию». Матчи пройдут 19 октября.

28.09.2017 22:05 Групповой турнир: Группа A Netanya
Маккаби Тель-Авив 0:0 Вильярреал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Йорди Кройф
Составы
Предраг Райкович 95
Юваль Шпунгин 3
Жан-Сильвен Бабен 5
Таль I Бен-Хаим 26
Офир Давидзада 27
Ширан Йеини (к) 13
Кристиан Баттоккио 28
15′ Ник Блэкмен 11
63′ Тино-Свен Сушич 31
Дор Перец 42
87′ Видар Ерн Кьяртанссон 24
90+2′ Барак Ицхаки 10
65′ Элиран Атар 16
Омер Ацили 7
25 Мариано Дамиан Барбоса
2 Перес Марио Гаспар (к)
6 Виктор Руис
11 Коста Хорда Хауме 58′
23 Даниэле Бонера
8 Пабло Форнальс
26 Рамиро Герра
17 Седрик Бакамбу
14 Мануэль Тригерос 82′
16 Родриго Эрнандес
20 Роберто Сориано 68′
10 Самуэль Кастильехо
9 Карлос Бакка 75′
15 Энес Юнал
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 11
1 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 7
9 Фолы 14
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Вильярреал
Новости Матчи Состав Статистика
Маккаби Тель-Авив
Новости Матчи Состав Статистика
Славия Пр
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