«Вильярреал» сыграл вничью с «Маккаби» в группе «Астаны» в Лиге Европы

Матч в Нетании (Израиль) завершился вничью — 0:0.



Турнирная ситуация в группе «А» после двух туров выглядит так: «Вильярреал» — 4 очка, «Славия» — 4, «Маккаби» — 1, «Астана» — 1.



В третьем туре «Астана» примет «Маккаби», а «Вильярреал» — «Славию». Матчи пройдут 19 октября.