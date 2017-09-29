«Вильярреал» сыграл вничью с «Маккаби» в группе «Астаны» в Лиге Европы
Соперники «Астаны» по группе Лиги Европы, испанский «Вильярреал» и израильский «Маккаби» (Тель-Авив), встретились между собой в матче второго тура, сообщает Sports.kz.
Матч в Нетании (Израиль) завершился вничью — 0:0.
Турнирная ситуация в группе «А» после двух туров выглядит так: «Вильярреал» — 4 очка, «Славия» — 4, «Маккаби» — 1, «Астана» — 1.
В третьем туре «Астана» примет «Маккаби», а «Вильярреал» — «Славию». Матчи пройдут 19 октября.
|28.09.2017 22:05
|Групповой турнир: Группа A
|Netanya
|Маккаби Тель-Авив
|0:0
|Вильярреал
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Йорди Кройф
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|11
|1
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter