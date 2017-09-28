Лунев: В России никто не может сравниться с болельщиками «Зенит»

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В четверг «Зенит» обыграл «Реал Сосьедад» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:1. Встречу посетило более 50 тысяч зрителей.

«Положительные эмоции, атмосфера отличная, пришел почти полный стадион. Показали добротный футбол, может, не так много владели мячом, но все делали качественно. Главное, добились положительного результата и порадовали болельщиков», — поделился впечатлениями Лунев.

«Наши болельщики — просто супер. В России с ними рядом никого нет», — отметил голкипер.