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28 сентября 2017, 23:55 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Лунев: В России никто не может сравниться с болельщиками «Зенит»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Болельщики санкт-петербургского «Зенита» являются лучшими в России, с которыми никто не сможет сравниться. Такое мнение высказал журналистам вратарь сине-бело-голубых Андрей Лунев.

Лунев: В России никто не может сравниться с болельщиками Зенит - Фото Увеличить
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В четверг «Зенит» обыграл «Реал Сосьедад» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:1. Встречу посетило более 50 тысяч зрителей.

«Положительные эмоции, атмосфера отличная, пришел почти полный стадион. Показали добротный футбол, может, не так много владели мячом, но все делали качественно. Главное, добились положительного результата и порадовали болельщиков», — поделился впечатлениями Лунев.

«Наши болельщики — просто супер. В России с ними рядом никого нет», — отметил голкипер.

В другом матче группы L норвежский «Русенборг» дома обыграл македонский «Вардар» со счетом 3:1. В турнирной таблице лидирует «Зенит» (6 очков), далее располагаются «Реал Сосьедад» (3), «Русенборг» (3), «Вардар» (0). В следующем матче турнира санкт-петербургский клуб 19 октября примет «Русенборг», «Реал Сосьедад» в тот же день на выезде встретится с «Вардаром».

28.09.2017 20:00 Зрители 50487 Групповой турнир: Группа L Санкт-Петербург
Зенит 3:1 Реал Сосьедад
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Роберто Манчини Эусебио Сакристан
Голы
5′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
24′ Александр Кокорин (Л. Паредес) 9
60′ Александр Кокорин (Бр. Иванович) 9
3 Диего Льоренте (С. Каналес) 41′
Составы
Андрей Лунев 99
Бранислав Иванович 60
Доменико Кришито (к) 4
Миха Мевля 23
Эмануэль Маммана 30
Матиас Краневиттер 8
Далер Кузяев 14
Александр Кокорин 9
80′ Себастьян Дриусси 11
Дмитрий Полоз 7
88′ Леандро Паредес 5
Артем Дзюба 22
73′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Александр Ерохин 21
1 Херонимо Рульи
19 Альваро Одриосола
24 Альберто Де ла Белья
3 Диего Льоренте
15 Ариц Элустондо
17 Давид Сурутуса
16 Серхио Каналес
8 Аднан Янузай
10 Аргарате Хаби Прието (к) 65′
7 Хуан Мигель Хуанми
21 Хон Баутиста 61′
12 да Силва Виллиан Жозе
14 Рубен Пардо 74′
4 Асьер Андонехи Ильярраменди
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 7
9 Фолы 10
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Боковой судья Стивен Чайлд (Англия)
Боковой судья Гарри Леннард (Англия)
  Стюарт Аттуэлл (Англия)
  Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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