Футболист «Локомотива» Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш забил три мяча к 17-й минуте домашнего матча Лиги Европы с чешским «Фаставом», оформив самый ранний
хет-трик в истории турнира.
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Португалец отличился на 2-й, 6-й и 17-й минутах. Первый мяч Фернандеш забил с пенальти. Предыдущее рекордное достижение принадлежало форварду ПАОКа Стеваносу Атанасиадису, который 18 сентября 2014 года в матче группового турнира против минского «Динамо» (6:1) забил три мяча к 28-й минуте встречи.
В числе же самых быстрых
После первого тайма матча второго раунда на стадионе «РЖД-Арена» «Локомотив» ведет со счетом 3:0.
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