Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/31162365/
28 сентября 2017, 23:41 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Футболист «Локомотива» Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш забил три мяча к 17-й минуте домашнего матча Лиги Европы с чешским «Фаставом», оформив самый ранний хет-трик в истории турнира.

Футболист Локомотива Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Португалец отличился на 2-й, 6-й и 17-й минутах. Первый мяч Фернандеш забил с пенальти. Предыдущее рекордное достижение принадлежало форварду ПАОКа Стеваносу Атанасиадису, который 18 сентября 2014 года в матче группового турнира против минского «Динамо» (6:1) забил три мяча к 28-й минуте встречи.

В числе же самых быстрых хет-триков в основных раундах Лиги Европы (групповой турнир и плей-офф) достижение Фернандеша занимает пятое место. Быстрее португальца три мяча в одном матче Лиги Европы забивали Клаудиу Кешерю — 10 минут («Стяуа» — «Ольберг» — 6:0, 18 сентября 2014), Ларс Штиндль — 10 минут («Боруссия» М — «Фиорентина» — 4:2, 23 февраля 2017), Андрей Крамарич — 12 минут («Риека» — «Фейеноорд» — 3:1, 23 октября 2014), Стивен Джеррард — 13 минут («Ливерпуль» — «Наполи» — 3:1, 4 ноября 2010).

После первого тайма матча второго раунда на стадионе «РЖД-Арена» «Локомотив» ведет со счетом 3:0.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Злин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости

"Зенит" победил "Реал Сосьедад" в матче футбольной Лиги Европы

"Химки" впервые стали обладателями Кубка Гомельского по баскетболу

Захаркин заявил о завершении работы на посту главного тренера клуба КХЛ "Югра"

Бой Бетербиев - Кёллинг официально утвержден в качестве поединка за титул IBF