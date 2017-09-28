Футболист «Локомотива» Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы

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Португалец отличился на 2-й, 6-й и 17-й минутах. Первый мяч Фернандеш забил с пенальти. Предыдущее рекордное достижение принадлежало форварду ПАОКа Стеваносу Атанасиадису, который 18 сентября 2014 года в матче группового турнира против минского «Динамо» (6:1) забил три мяча к 28-й минуте встречи.

В числе же самых быстрых хет-триков в основных раундах Лиги Европы (групповой турнир и плей-офф) достижение Фернандеша занимает пятое место. Быстрее португальца три мяча в одном матче Лиги Европы забивали Клаудиу Кешерю — 10 минут («Стяуа» — «Ольберг» — 6:0, 18 сентября 2014), Ларс Штиндль — 10 минут («Боруссия» М — «Фиорентина» — 4:2, 23 февраля 2017), Андрей Крамарич — 12 минут («Риека» — «Фейеноорд» — 3:1, 23 октября 2014), Стивен Джеррард — 13 минут («Ливерпуль» — «Наполи» — 3:1, 4 ноября 2010).

После первого тайма матча второго раунда на стадионе «РЖД-Арена» «Локомотив» ведет со счетом 3:0.