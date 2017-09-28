Кокорин поблагодарил вратаря «Реал Сосьедада» за пропущенный мяч

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В четверг «Зенит» обыграл «Реал Сосьедад» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:1. В составе хозяев мячи забили Эмилиано Ригони (5-я минута) и Кокорин (24, 60). У испанцев отличился Диего Льоренте (41).

«Счастливы, что одержали две важные победы с хорошими соперниками — сначала в чемпионате (против “Краснодара” — 2:0 — прим. ТАСС), а теперь и здесь, — поделился впечатлениями Кокорин. — Готовились, как и ко всем остальным соперникам, накануне разбирали игру».

Первый гол Кокорин забил после того, как голкипер испанской команды вышел на перехват мяча за пределы штрафной, но промахнулся. Нападающему оставалось отправить мяч в пустые ворота. «Ожидал [что он ошибется], а вот почему он так сыграл, сложно сказать. Спасибо ему», — прокомментировал эпизод Кокорин.